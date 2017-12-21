Emekli olan taşeron işçi kadroya geçebilecek mi?

Uzun zamandır devam eden taşerona kadroda sona gelindi. 450 bin taşeron işçi kadroya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanan taşerona kadro detaylarına gelin yakından bakalım.





Taşeron işçi sorunu artık çözüme kavuşacak. Yılbaşından önce çıkacak olan KHK ile taşeron işçiler kadroya geçecek. Memur statüsünde kadroya geçecek olan taşeron işçiler için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar 657 Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenmiş durumda. Taşeron işçilerin kadroya geçmesinde yaş şartı yok fakat emeklilik durumu var. 657 Devlet Memurları kanununa baktığımız zaman emekli olan biri bir kez daha memur olamıyor. Yani eğer emekliyseniz ve taşeron işçi olarak çalışıyorsanız kadroya geçemeceksiniz.





TAŞERON KADROYA NASIL GEÇECEK: Peki taşeron işçinin kadroya geçişi nasıl olacak, belediye taşeronlarına da kadro var mı yaş sınırı nedir, hangi tarihten itibaren işe girenler kadrolu olacak? Erdoğan'ın açıklamasına göre taşeron işçiler çalıştıkları kurumda kadroya geçirilecekler. Cumhurbaşkanı 'Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler' dedi. Mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 8 ay 29 güne kadar çıkartılacak. Kamuda 4C statüsünde çalışan taşeronlar 4B kadrosuna alınacak. Yeni düzenleme ile komisyon taşeronları ortadan kalkıyor. Peki kimler kadroya alınacak 12 şart ne? İşte taşerondaki o şartlar;

1- TAŞERON KADRO KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR? : 790 bin kişiyi kapsıyor. Bunların 450 bini kamuda, 400 bini belediyelerde çalışıyor.

2- TAŞERON İŞÇİLER NASIL İSTİHDAM EDİLECEK, MEMUR OLACAKLAR MI? : Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.







3- TAŞERON KADRO SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK YAPILACAK? : Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.

4- TAŞERON KADRO İÇİN SINAV YAPILACAK MI? : Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.

5- TAŞERON KADRO ŞARTLARI NELER? : Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.

6- TAŞERON KADRO YAŞ SINIRI VAR MI? : Yaş sınır emeklilikle ilintili. Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi bu kadrodan yararlanamayacak.

7- TAŞERON KADRO İŞE GİRME TARİHİ ŞARTI: Taşerona kadro verilirken tarih şartı yok. Fakat emekli olan ve çalışan taşeron işçile kadroya geçemecek.







8- TAŞERON MAAŞLARI DEĞİŞECEK Mİ? : Mevcut ücreti üzerinden maaş almaya devam edecek.

9- TAŞERON İŞÇİNİN POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI? : Taşeron işçiler çalıştıkları kurumda kadrolu olduktan sonra aynı işi yapmaya devam edecek.

10- TAŞERON KADRO KİMLERİ KAPSIYOR? : Kamuda ve belediyelerde tam zamanlı çalışanlar düzenlemeden yararlanacak

11- MALİ HAKLARI NASIL BELİRLENECEK? : Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra hakları toplu sözleşmeyle belirlenecek.

12- TAŞERON PRİM HESABI NASIL YAPILACAK? : Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecekler. (İNTERNETHABER.COM)