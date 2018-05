Emeklilerden ikramiye teşekkürü

Emeklilere ramazan ve kurban bayramı öncesinde 1000’er TL ikramiye verileceğinin açıklanması, emeklileri sevindirdi.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilere her yıl iki bayram öncesi ikramiye verileceğini açıklamıştı. Açıklamayı değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı, karardan dolayı hükümete teşekkür etti. Dernek ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Aykırı, üye sayısı bakımından Türkiye’de bulunan 108 şubede arasında ikinci olduklarını vurgulayarak emekliler için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi. Aykırı; “2000 yılından sonra emekli olanların intibak konusu var, onun da hükümet nezdinde çalışmalarımız devam ediyor.1999 ve önce emekli olanların intibakları yapıldı, burada bir haksızlık var. 2000-2008 arasında emekli olanların mutlaka intibaklarının yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında inşallah onun da müjdesini alırız. Ayrıca hastanelerde ilaç katkı payları var. Aktif çalışma hayatımızda biz sürekli olarak sağlık primi yatırdık. Emekli olduktan sonra bu sağlık primleri tekrar hastane ve ilaç katkı payı adı altında emeklilerden alınıyor. Zaten emeklilerimiz yaşlı insanlar, bir ayağı hastanede bir ayağı eczanede. Bu haksız uygulamanın kaldırılması için çalışma dönemine girdik. Bunu da hükümetten talep edeceğiz. TOKİ ile ev yaptırma konusunda talep topladık. Şuanda sırada bekleyen 15 bin üyemiz var TOKİ kanadıyla. Evi olman emeklilerimizi de ev sahibi yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Emeklilerimiz sabırlı olsun, derneğine güvensinler. Dernek, bütün emeklilerimiz için çalışmaları gayet güzel bir şekilde sürdürmektedir. Bütün emekliler gelsin, derneğe kayıt olsun. Şuanda Kayseri’de 40 bin emekli derneğimizin üyesi. Türkiye’de 108 şubemiz var, üye sayısı bakımından ikinci sırada. Yakında emeklilerimize daha başka müjdeler de vereceğiz” diye konuştu.







“İnşallah bundan sonra artarak devam edecek”

Hükümet tarafından emeklilere verilecek olan iki bayram öncesi ikramiyeden çok memnun kaldıklarını dile getirerek teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Gazi Aykırı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tüm emeklilere hükümet tarafından bir açıklama yapıldı. Biz bu açıklamayı çok doğru bulduk, kendilerine teşekkür ediyoruz. Derneğimiz 1970 yılında kuruldu, o günden bu güne kadar hep dilimizde tuttuk. Her gelen hükümetle görüştük, her gelen bakanlarla görüştük ama bir türlü buna bir çözüm bulunamadı. Sağ olsunlar başbakan açıklama yaptı ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira ikramiye sözünü verdi. Bizim talebimiz birer maaş tutarındaydı ancak bu da iyi bir gelişme, bir temel atılmış oldu. İnşallah bundan sonra daha da artarak devam edecek.” (İHA)