banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur'luya Yüzde 3,59, Memur Emeklisine Yüzde 4,59 Zam

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU
banner179

Emekliler promosyon ve ikramiyelerinden sonra maaş zammına da kavuşuyor. Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı tahmin ediliyor.

Emekliler promosyon ve ikramiyelerinden sonra maaş zammına da kavuşuyor. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.



ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu yıl emekliler 4'lü kazanç elde edecek. 11.5 milyon emekli için, Ocak'taki zammın ardından, Mart'ta da promosyon dönemi başladı. Şimdiden 4 milyonu aşkın emekli promosyonu cebine koydu. Ödemeler Mayıs sonuna kadar tamamlanacak, promosyon almayan emekli kalmayacak. 408 bin memur emeklisine ek ikramiye ödemeleri de başladı. Yasa çıkar çıkmaz başvuran 90 bin emekli, 700 milyon liralık ödemeyi bu ay alıyor. Ödemeler devam edecek. Bu kazançları, Temmuz zammı izleyecek. Tüm emekliler, Temmuz'da zam alacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

KESİN ORANLAR TÜİK VERİLERİNDEN SONRA BELLİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.  Merkez Bankası, ilk 6 aylık dönemde enflasyonun yüzde 3.59 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.59 olacak, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 4 zam + yüzde 0.59 enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak enflasyon tahminden daha yüksek çıkarsa, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Temmuz zammı daha da yükselecek. Kesin oran, 3 Temmuz'da  Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle belli olacak. (Takvim)

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
EmekliZam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181