Emniyet bayram tedbirini aldı

Araç Cinsi Yerleşim Yeri İçi Yerleşim Yeri Dışı Otoyollar Şehirlerarası Çift Yönlü Karayolları Bölünmüş Yollarda Otomobil 50 90 110 120 Otobüs 50 80 90 100 Kamyonet 50 80 85 95 Panelvan 50 85 100 110 Kamyon, Çekici 50 80 85 90 Motosiklet 50 80 90 100

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;“Kurban Bayramı tatili süresince karayollarımızda trafik yoğunluğunun önemli oranda artış gösterdiği, sürücülerimizin yakınlarına veya tatillerini geçirecekleri yerlere bir an önce ulaşmak istemeleri nedeniyle trafik kurallarına yeterince uymadıkları ve bunun sonucunda da üzücü trafik kazalarının meydana geldiği görülmektedir. Ülkemizde Polis Sorumluluk Bölgesinde her gün ortalama 924 trafik kazası meydana gelmekte; bu kazalar sonucu 7 kişi ölmekte ve 614 kişi de yaralanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda trafik kuruluşlarımız başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşları ve medyamızın üstün bir sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü faaliyetler sonucunda bayram tatillerinde meydana gelen kazalar ve ölümlerde yeterli olmamakla birlikte ciddi azalmalar sağlanmıştır. 25 Ağustos – 04 Eylül 2017 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla her zaman alınan ve uygulanan trafik tedbirlerine ek olarak karayollarımızda trafik kuruluşlarımızca ek tedbirler alınacaktır.Ancak trafik kazalarının yüzde 95’i insan hatalarından ve sürücü kusurlarından meydana geldiği düşünüldüğünde vatandaşlarımızın huzur, güven ve kazasız bir bayram tatili yaşamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerektiğinin önemli olduğu değerlendirilmektir” denildi.Uluslar arası alanda yapılan araştırmalarda ortalama hızın 1 km/s oranında düşürülmesi ile kazalarda %4 oranında bir düşüşün sağlandığı değerlendirildiğinde sürücülerimizin hız kurallarına riayet etmeleri trafik kazaları ve sonuçlarında önemli ölçüde azalma sağlayacaktır.Bu bazı hallerde çevresel koşullarla birleşerek kazaya yol açabilir. Özellikle hız sınırına uyulmasının daha önemli olduğu dönemeçler, eğimli yol kesimleri söz konusu olduğunda yüksek hız doğrudan doğruya kaza nedeni olabilmektedir. Saatte 80 km hızla seyreden bir araçta bulunan bir kişinin ölme ihtimali, saatte 30 km hızla giden bir araçta bulunan bir kişiye göre 20 kat daha fazladır.gibi, daha savunmasız yol kullanıcıları söz konusu olduğunda kaza sonucu çok daha ağır olabilmekte; yayaların kendilerine 30 km/saat ya da daha düşük hızda giden bir araç çarptığı zaman hayatta kalma ihtimali %90 iken, aracın saatte 45 km hızda olması halinde hayatta kalma ihtimali %50’ye düşmektedir. Saatte 80 km hızda giden bir aracın çarpması halinde ise yayanın hayatta kalma ihtimali hemen hemen yok gibidir Radarla Hız Kontrolleri sabit veya seyir halinde, çevirmeli ve çevirmesiz olarak gece gündüz toplam 14 saat olarak yapılmaktadır. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesinde bazı araç cinsleri için hız sınırları km/s olarak şu şekilde belirlenmiştir:Ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı UKOME Kurulunun Kararı doğrultusunda İl Merkezindeki bazı yollarda sadece otomobil cinsi araçlar için yerleşim yeri içinde hız sınırları 70 km/s’ e çıkarılmış olup bu yollarla ilgili işaretlemeler yapılmıştır.Üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini % 45 kamyonetlerde de % 60 oranında azalmaktadır. Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların % 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6.3'tür. İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise % 6'sını önlediği saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın şiddetini % 50 oranında azaltmaktadır. Sürücülerimizin bu bilinçle hareket ederek hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmamak adına emniyet kemeri takmaları ve aracındaki diğer yolculara taktırmalarının kazaların vahim sonuçlarının en aza indirilmesinde önemli olduğu değerlendirilmektedir.Uykusuz ve yorgun araç kullanmanın sürücü üzerinde, daha yavaş tepki zamanı, genel dikkat düzeyinin azalması, bilgi işlemede bozukluk gibi etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden sürücüler yeterli uyku aldıktan sonra yola çıkmaları yorgunsalar dinlendikten sonra yola çıkmaları gerekmektedir. Uyku geldikten sonra alınan önlemlerin etkisi çok fazla sürmemektedir. En fazla sürücülerin uyuyabilecek bir yer bulmalarına yetecek kadar bir süre için etkili olabilmektedir. Kafein alımı, radyo dinlemek, araçtan inip kısa bir yürüyüş yapmak, camı açmak vb gibi geçici önlemler kesinlikle iyi bir uyku alışkanlığının yerini almamalı ve uykusuz sürücülerin varacakları yere güvenle varmalarını sağlayacak etkili stratejiler olarak algılanmamalıdır.Araç kullanırken cep telefonuyla arama yapmak, çalan telefona cevap vermek, numara çevirmek gibi davranışlar sürücünün dikkatinin dağılmasına, konsantrasyonunun bozulmasına neden olarak kazaya yol açabilir. Cep telefonlarının kullanımı sırasında sürücüler daha fazla hata yapmakta, bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamamakta ya da önlem almakta geç kalmaktadırlar. Yapılan bir araştırmaya göre bu gecikme çevresel koşullara, aracın o andaki hızına ve sürücünün yaşına bağlı olarak 0.6 saniyeden 0.9 saniyeye kadar artabilmektedir. Saatte 60 km hızla giden bir otomobilin sürücüsünün frene basmasının bu kadar gecikmesi durma mesafesinin 15 metre daha artması demektir. Belirtilen nedenlerle sürücülerimizin seyir halinde cep telefonu kullanmamaları gerekmektedir.Meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde sürücülerin bir anlık dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle, alkol almış kişinin de dikkati dağılmaktadır. Güvenli alkol limiti yoktur en doğrusu, hiç alkol almadan araç kullanmaktır. Bir başka deyişle yasal limitin altında olmanın sadece trafik cezasını engellediği, ancak can güvenliğini garantilemediği kabul edilmektedir. 2013 yılında yapılan kanun değişikliği ile alkol limiti sadece hususi otomobil sürücüleri için 0.50 promil olarak, diğer tüm sürücüler için 0,20 promil olarak düzenlenmiştir.Şehir içerisinde ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının %20 sinin kavşaklarda meydana geldiği, yine bu kazaların %4 ünün ise kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu doğrultuda onlarca trafik kuralından sadece kırmızı ışık kuralına uyma 100 kazadan 4’ünün olmaması anlamına gelmektedir. Sürücülerimizin ışıklı kavşaklarda kırmızı ışık kuralına uymalarının son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.Trafikteki araç sayısının artması ile kaza sayısında doğru orantı bulunduğundan vatandaşlarımızın bu hassasiyeti gözeterek seyahatlerinde mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kazaların önlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.Kazaların önlenmesi adına vatandaşlarımızın gerek sürücü olarak gerek yaya olarak gerekse yolcu olarak trafiğin bir unsuru olduğu değerlendirildiğinde vatandaşlarımızın yukarda sayılanların yanında tüm trafik kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir.Diğer yandan il merkezinde herhangi bir trafik sıkışıklığı yaşamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması böylelikle vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için il merkezinde rutin tedbirler de alınacak.Kurban Bayramı nedeniyle, alış-veriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın oluşturacağı yoğun yaya ve araç trafiği dikkate alınarak, özellikle 27 Mayıs Bölgesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı, İstasyon Caddesi ile alışveriş merkezlerinin civarında gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.Kurban Bayramı nedeniyle Şehirlerarası yol statüsünde olan Sivas Bulvarı, Nalçik Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı başta olmak üzere, şehiriçi yollarımızda yapılacak olan trafik kontrollerinde; alkol, aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlalleri gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir. Bayram dolayısıyla artan yolcu sayıları ile ilgili olarak şehir çıkış bölgelerinde bulunan ekiplerimiz, yetki belgesiz yolcu taşıyan araçlar üzerinde denetimlerini sürdüreceklerdir. Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen araç sürücülerinin uyarılmaları ve dinlenmeleri sağlanacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe (Arife) günü ve Bayram sabahı mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın Asri Mezarlık güzergahında oluşturacağı yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle, Asri Mezarlık güzergahındaki ana kavşaklarda ve Asri Mezarlık kapılarında gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş çıkış yapan araçların takoğrafları, şoförün alkol durumu, yetki belgesi, zorunlu mali mesuliyet sigortası, zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları, sürücü belgeleri, fenni muayene, emniyet kemeri kullanımı ile araçlarda bulundurulması zorunlu araç ve gereçlerin bulunup bulunmadığı, lastik durumu vb. kontroller yapılacaktır. Kurban Bayramı nedeniyle Havalimanında yolcu trafiğine bağlı olarak araç trafiğinin de artacağı düşünülerek arife günü ve bayram süresince Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri ve Havaalanı giriş kısmında ekip görevlendirilecektir.Oymaağaç, Karpuzatan, Talas ve Serkent'teki kurban satış ve kesim merkezlerine yakın cadde, bulvar ve kavşaklara birer trafik ekibi görevlendirilerek oluşabilecek trafik sıkışıklıklarının önüne geçilecektir.Kurban Bayramı tatili süresince tüm güzergahlarımızda radarla hız kontrollerine devam edilecektir.