Emniyet Müdürlüğü Bayram tedbirlerini aldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramını vatandaşların huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak için bayram öncesi ve bayram süresince bazı tedbirlerin alındığı duyuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bayram nedeniyle alınan tedbirler şu şekilde duyuruldu:

"Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü; Ramazan Bayramı Tatili süresince günlük (13) ekibi ile sorumluluk bölgesinde trafik yönünden gerekli tedbirleri alacaktır.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ramazan Bayramı Tatili süresince (26) ekip (6) motosiklet ekibi ile şehir içerisinde trafik akışının yoğun olduğu yollarda kavşaklarda, mezarlık girişleri ile vb. yerlerde trafik yönünden gerekli tedbirleri alacaklardır.

Şehirlerarası Otobüs Terminali, Tren Garı , Alış Veriş Merkezleri, mezarlıklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 32 ekip (23) personel ile Asayiş konuları ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ramazan bayramı öncesi ve süresince Asayiş Şube Müdürlüğünce uygulamalar yapılacak olup, yapılacak olan uygulamalarda toplam 72 ekip 326 personel görevlendirilecektir.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yeteri kadar ekibi hazır kuvvet olarak bekleyecek, muhtemel gelişebilecek bireysel ve toplumsal olaylara müdahale edeceklerdir."

İHA

