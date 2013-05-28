Emniyet Müdüründen Ticaret Borsasına Ziyaret

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 3. kez yeniden KTB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmelerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni yönetimine de görevlerinde başarılar diledi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü de, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getirerek, ''Bizler her zaman emniyet teşkilatımız ile çok yakın ilişkilerde bulunduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Kayseri Ticaret Borsası olarak emniyetimize çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.