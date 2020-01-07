Emniyet'ten Kayseri'deki darp iddiasıyla ilgili açıklama Kayseri'de kamyoncuların yaptığı eylemlerde bir grup polisin kamyoncuyu darp ettiği yönünde yapılan haberlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, olayla ilgili kamera görüntüleri de paylaşıldı.

07 Ocak 2020 Salı 15:20