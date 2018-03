Emniyet Teşkilatının Gurur Günü

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk konuldu. Çelengin ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunurken ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindeki emniyet görevlileri Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Emniyet mensuplarını makamında kabul eden Vali Şerif Yılmaz, “Emniyet teşkilatımızın 168. yıl dönümünü kutluyorum. Emniyetimiz, ülkemizin her karış toprağında vatandaşımızın can ve mal güvenliği korumak için her türlü fedakarlığı başardığı gibi bugünlere geldi. Teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu başarıların devamlı olmasını diliyorum” dedi.