Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emniyet Teşkilatının Gurur Günü

Emniyet Teşkilatının 168. yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Emniyet Teşkilatının Gurur Günü
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk konuldu. Çelengin ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunurken ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindeki emniyet görevlileri Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Emniyet mensuplarını makamında kabul eden Vali Şerif Yılmaz, “Emniyet teşkilatımızın 168. yıl dönümünü kutluyorum. Emniyetimiz, ülkemizin her karış toprağında vatandaşımızın can ve mal güvenliği korumak için her türlü fedakarlığı başardığı gibi bugünlere geldi. Teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu başarıların devamlı olmasını diliyorum” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.