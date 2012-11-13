Emniyet Vatandaşları Uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüze son günlerde gelen şikayetler incelendiğinde Emniyet Teşkilatının adı kullanılarak gerçekleştirilen yeni bir dolandırıcılık yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada vatandaşlar şu şekilde uyarıldı:

“Bu dolandırıcılık yönteminde internete bağlanılan bilgisayarın ekranına“Türk Polisi Siber Suç Mücadele Bölümü’ başlıklı bir sayfanın açılmakta olduğu ve tüm ekranı işlevsiz hale getirdiği görülmektedir.

Daha öncesinde bilgisayara bulaşan bir zararlı yazılımın çalışması ile açılan sayfa içeriğinde“Bilgisayarda yapılan tüm işlemler kayıt edilmektedir. Web Kamerasını kullandığınız halde video ve fotoğraflar tespit için kaydedilmektedir.”, “Bilgisayarınız Kilitlendi” “Bilgisayarınızın çalışması izinsiz siber faaliyet belirti nedeniyle durdurulmuştur”şeklinde ibareler tespit edilmiştir.

Bozuk bir Türkçe kullanılan ibarelerde bilgisayar sahibinin internet üzerinden yasa dışı bazı faaliyetleri gerçekleştirdiği için bilgisayarının kilitlendiği korkusu verilmeye çalışılmakta, Türk Ceza Kanunundaki içeriği ile uyuşmayan bazı kanun madde numaraları sayılmakta ve 200 TRY ödenmesi halinde ceza davası açılmayacağı ifade edilmektedir. Kullanıcının bilgisayarda herhangi bir işlem yapmasına müsaade etmeyen virüs programı sadece sayfa üzerindeki uluslararası ‘Ukash’ ve “PaySafeCard”online ödeme sistemlerinin linklerinin çalışmasına izin vermektedir.

Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bilgisayarların ekranlarını kilitleyen virüs programının pornografik içerik yayınlayan, yasadışı bahis ve kumar oynatılan,video, program ve torrent indirilen sitelerden ve Emniyet Genel Müdürlüğü adı ile gönderilen sahte e-postaların ekiyle bulaştırıldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere trojan, keylogger gibi virüs programları bulaştığı bilgisayarları kilitleyebildiği gibi içinde banka, kredi kartı ve kişisel bilgilerinde olduğu bilgisayarlardaki tüm verileri internet üzerinden başka bilgisayarlara aktarabilmektedir. Bilgisayar korsanlarının eline geçen bu bilgiler daha sonra çeşitli illegal faaliyetler için kullanılmaktadır

Teşkilatımızın “TÜRK POLİSİ SİBER SUÇ MÜCADELE BÖLÜMÜ” diye bir birimi olmayıp bu olay tamamen haksız kazanç elde etmek için hazırlanmış yeni bir dolandırıcılık yöntemidir. Yapmış olduğu operasyonlar ve sunmuş olduğu insan merkezli hizmetleriyle kendisine duyulan güveni her geçen gün arttıran Emniyet Teşkilatının hiçbir surette vatandaşlardan para talep etmeyeceği bilinmektedir. İşlenen suça kolaylık sağlaması ve inandırıcılık katması için Emniyet Teşkilatımızın ismi kullanılan bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında istenilen şeylerin asla yapılmaması ve derhal 155 Polis İmdat Hattı aranarak konu bildirilip yardım istenmesi gerekmektedir. Konunun Bilişim Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüze iletilmesi halinde bilgisayarlarına bulaşan virüsün temizlenmesi için yapılması gereken işlemler konusunda vatandaşımıza yardımcı olunacaktır.”