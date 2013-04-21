EMNİYETTEN, ''GÜVENLİ İNTERNET'' SEMİNERİ

Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ülkemizde internet ve bilişim sistemlerinin kullanımındaki hızlı yükselişin beraberinde getirmiş olduğu risklerin kontrol edilebilmesi ve bu alanda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi ancak internet kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ile mümkündür." denildi