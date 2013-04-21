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EMNİYETTEN, ''GÜVENLİ İNTERNET'' SEMİNERİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele (SSM) Şube Müdürlüğü tarafından, dış ilçelerde görevli personel arasından seçilen 23 kişiye ''Güvenli İnternet Kullanımı'' konulu seminer verildi.

EMNİYETTEN, ''GÜVENLİ İNTERNET'' SEMİNERİ
Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ülkemizde internet ve bilişim sistemlerinin kullanımındaki hızlı yükselişin beraberinde getirmiş olduğu risklerin kontrol edilebilmesi ve bu alanda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi ancak internet kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ile mümkündür." denildi   
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EMNİYETTENGÜVENLİ İNTERNET SEMİNERİ
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