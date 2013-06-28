EMNİYET'TEN, 'KARDEŞ OKUL'A 400 KİTAP

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, 'Kardeş Okul' ilan ettiği Hacı Nuh Nuhoğlu İlkokulu öğrencilerine, Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) katkılarıyla, yaz tatilinde okumaları için 400 kitap hediye etti.

Okul bahçesinde düzenlenen kitap dağıtım törenine, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Davut Atlı, Okul Müdürü Sedat Kahve ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

2012-2013 eğitim-öğretim döneminin bitmesi nedeniyle daha önce düzenlenen karne töreninde öğrencilerin, okullarında kütüphane olmadığını ve kitap istediklerini bildirmeleri üzerine, Çocuk Şube Müdürlüğü, Kayseri Ticaret Borsası'na müracaat etmişti. KTB'nin katkılarıyla hazırlanan 400 kitap, bugün okul bahçesinde düzenlenen törenle çocuklara verildi.