EMNİYET’TEN ÖĞRENCİLERE İNTERNET EMNİYETİ SEMİNERİ

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bulunan liselerde okuyan 2 bin 328 öğrenciye “Güvenli İnternet Kullanımı İçin Bilinç Oluşturma” semineri verildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan “Güvenli İnternet Kullanımı İçin Bilinç Oluşturma” projesi kapsamında, internetin bilinen tüm olumsuzlukları karşısında dikkat etmeleri gereken hususlar öğrencilere anlatıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü personelince, Mimarsinan EML, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Kadı Burhanettin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Nuh Mehmet Küçük Çalık Anadolu Lisesi, Kayseri Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi, Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Aydınlık Evler Lisesi, Belsin Çok Programlı Lisesi, Fatma Mustafa Hasçılık İ.O, Atatürk Ticaret Meslek Lisesi, Hürriyet Teknik ve EML, Vedat Evliya Lisesi, Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi, Şeker Lisesi, Seyit Burhanettin EML, Behice Yazgan Kız Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Besime Özderici İ.O ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden toplam 2328 kişiye 21 oturum halinde bilgilendirme semineri düzenlendi



Ayrıca, Melikgazi Müftülüğü personeline yönelik 450 kişinin katılımlarıyla “İnternet Güvenliği ve Sosyal Medyada Çocukları ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk Suçluluğu” konularında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.