Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emniyet'ten Velilere Madde Bağımlılığı Uyarısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından lise öğrencilerinin velilerine ‘madde kullanımı ve bağımlılığı’ konularında seminer verildi.

Emniyet'ten Velilere Madde Bağımlılığı Uyarısı
Madde bağımlılığı ile mücadelede toplumda farkındalık düzeyini arttırarak bağımlılık yapıcı maddelere karşı hayır denmesini hedefleyen “Erciyes Gençlik Yeni Hayat” isimli proje kapsamında lise öğrencilerinin velilerine seminer verildi.
KOM ekipleri, tek seans halinde Melikgazi Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Kocasinan Atatürk Ticaret ve Meslek Lisesi öğrencilerinin velilerine "madde kullanımı ve bağımlılığı" konularında bilgilendirme semineri düzenledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.