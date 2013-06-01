Emniyet'ten Velilere Madde Bağımlılığı Uyarısı

Madde bağımlılığı ile mücadelede toplumda farkındalık düzeyini arttırarak bağımlılık yapıcı maddelere karşı hayır denmesini hedefleyen “Erciyes Gençlik Yeni Hayat” isimli proje kapsamında lise öğrencilerinin velilerine seminer verildi.

KOM ekipleri, tek seans halinde Melikgazi Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Kocasinan Atatürk Ticaret ve Meslek Lisesi öğrencilerinin velilerine "madde kullanımı ve bağımlılığı" konularında bilgilendirme semineri düzenledi.