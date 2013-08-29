Emniyet'ten yayalara uyarı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarında yaya unsurunun çok fazla ve sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, ''Trafiğin ana unsularından olan yayaların trafikteki yeri ve yayaların uyması gereken kurallar genelde ikinci plana atılır. Oysa yayaların karıştığı yaralanmalı ve ölümlü kazaların önlenmesinde yayaların trafik kurallarına uyması daha büyük bir önem arz etmektedir'' dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 13:56