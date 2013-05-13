En Başarı Başkan Anketi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı ankete göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yüzde 52'lik oranla tüm Türkiye'de en başarılı belediye başkanı seçildi.

MAK Danışmanlık şirketi, yerel seçimlere bir yıldan az bir süre kala 40 bin vatandaşla görüşerek belediye başkanlarının performanslarını değerlendirdi.

Yapılan yerel seçim anketinde "Belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?' sorusuna verilen cevaplarda Başkan Özhaseki, aldığı %52 oy oranı ile zirveye oturdu. İstanbul'da Kadir Topbaş'ı başarılı bulanların oranı % 41, Ankara'da Melih Gökçek'i başarılı bulanların oranı % 38, İzmir'de ise Aziz Kocaoğlu'nu başarılı bulanların oranı % 32 oldu.

Bu sonuçlara göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bir kez daha zirvede yer alarak başarısını tescillemiş oldu.