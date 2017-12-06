En büyük karma alışveriş merkezi Kayseri’de açılıyor 

Dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek proje, 1 milyon 350 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulacak. 180 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet verecek Kumsmall Factory, sıra dışı bir konseptle faaliyet yürütecek.





Türkiye›de alışverişin merkezi olma sloganıyla yola çıkan projede klasik bir alışveriş merkezi ile mobilya ve dekorasyon konsepti bir araya getirilecek. İçerisinde mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar en fazla ürün seçeceğine sahip karma alışveriş merkezi olacak proje, ayrıca birçok ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayacak.







Proje yönetiminden yapılan açıklamada, güçlü marka karmasının yanında fark oluşturacak sınırsız eğlence birimleri ile hizmet sunan bir alışveriş merkezi olma özelliği taşıyacağı belirtilerek, “Kumsmall Factory, konforu ve alışveriş keyfini tasarım özellikleriyle bütünleştiren, ticari bir alandan ziyade ziyaretçilerinin sosyal, kültürel ve eğlence adresi olan bir yaşam alanı olarak dizayn edildi” denildi.







Başta Kayseri ve çevre illerde yaşayan 15 milyon kişi olmak üzere ülke geneline katkı sağlayacak bir karma alışveriş merkezi hayaliyle yola çıktıklarını belirten proje yönetimi, bölgedeki illere bağlantıyı sağlayan “çevre yolu” üzerinde yer alan merkezin şehir merkezine 9 kilometre mesafede yer aldığını, toplu ulaşımı ise yeni tesis edilen tramvay hattı ile sağlayacağını bildirdi.







İçinden raylı sistem geçen ilk alışveriş merkezi olma özelliğine sahip proje, hızlı tren istasyonu ve yeni şehirlerarası otobüs terminalinin yanında bulunuyor. Şehir Hastanesi, 10 bin öğrencisi bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile günlük 30 bin çalışanın bulunduğu bölgede hayata geçirilen projede 7 bin personel istihdam edilecek.







Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya’nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını bildiren proje yönetimi, Kayseri Havaalanı’nın projenin çok yakınında olmasının bir avantaj olduğunu bildirdi. Bölge havaalanının yerli-yabancı turistler ile bölge nüfusunu katlayan gurbetçi ziyaretçilerini alışveriş merkezinin potansiyel müşterileri olarak gördüklerini bildiren yönetim, “Benzersiz bir alışveriş konsepti oluşturduk. Dünyanın dört yanından ziyaretçi akınına uğrayacak olan Kumsmall Factory, 2018 yılı Eylül ayında hizmete açılacak ve bölge insanının hayatına değer katacak” dedi.



İHA