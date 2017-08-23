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EN ÇEVRECİ OSB 

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB’nin çevre alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalar sonucunda ‘Türkiye’nin En Temiz ve En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi’ yarışmasında birinciliğe layık görüldüğünü söyledi. 

EN ÇEVRECİ OSB 

Dünyada mevcut kaynakların sonsuz olmadığını, bu nedenle iyi bir çevre yönetimi yapılması gerektiğini belirten Başkan Nursaçan, OSB Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisindeki faaliyetlerini önemsediklerini dile getirdi. Nursaçan, yaptıkları bu ve buna benzer faaliyetlerle, Kayseri OSB’nin çevre alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalar sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu ( OSBÜK ) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En Temiz ve En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi’ yarışmasında birinciliğe layık görüldüğünü söyledi. Başkan Nursaçan, sistem hakkında şu bilgileri verdi:



“Bilindiği üzere dünyada su kaynakları giderek azalmaktadır.



Suların kullanıldıktan sonra kaybettikleri özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal yapısını değiştirmeyecek hale getirilebilmesini sağlamak için kurulan “Kayseri OSB Evsel ve Endüstriyel Atık su arıtma tesisi”, günlük 40 bin m3 atıksu arıtma kapasitesi ile yedi gün 24 saat bölgemiz sanayicilerinin hizmetindedir.



Tesisin daha verimli çalışabilmesi için, kirlilik yükü fazla olan işletmelerin çıkışlarına “ph“ kontrol sistemi de ilave edilmiş olup, tesis çıkışları 7/24 online kontrol edilmektedir.



Dünyamızda hızla tükenen doğal kaynakları korumak ve bunun için çalışmalar yapmak hepimizin temel görevleri arasındadır. Kayseri OSB Atıksu Arıtma Tesisi, ilk yatırım, işletme ve ekipman kalitesiyle diğer OSB’ler içerisinde örnek bir tesis konumundadır.”
Kurum Haberi

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