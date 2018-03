“EN ÇOK YATIRIM YAPAN BELEDİYEYİZ”

15 Şubat 2015 tarihinde görevi şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den aldığından bu yana, belediyenin öz kaynaklarıyla, diğer büyükşehirlerin yapamayacağı yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çelik, Erguvan Restoran’da düzenlediği basın toplantısında “3 yıl boyunca içerde; FETÖ olayları, 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım milletvekili seçimleri, 15 Temmuz olayları, 16 Nisan referandumu, PKK terör örgütünün hain saldırıları, dışarıda; DEAŞ, PYD, YPG ve uluslararası ilişkilerdeki olumsuzluklara rağmen bir yandan rutin belediyecilik işimizi yaparken bir taraftan da önümüzdeki yıllarda dua alacağımız iz bırakacak vizyon projeler yaptık. Yatırım konusunda hiçbir Büyükşehir Belediyesi elimize su dökemez ” dedi.



“Öz kaynaklarımızla yaptık “

Görevde bulunduğu 3 yılın Kayseri’de belediyecilik tarihinin en yoğun yılları olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “742 ihale yaptık ve bunların değeri eski parayla 1,5 katrilyon lira. 5 bin 700 gün çalıştık. Hizmet alanımız sadece şehir merkezi değildi tüm ilçelerde çalıştık. 656 kilometre yol asfalt yaptık. Bin 306 kilometre sathi kaplama yaptık. Mahallelere 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parke çalışması yaptık. 42 adet spor sahası yaptık. İlçelere 259 adet tarım ekipmanı dağıttık. 344 çocuk oyun alanı yaptık. 17 adet kadın gençlik merkezi yaptık. 2019 yılında katlı kavşak sayımız 16 tane olacak. 2017 yılını ulaşım yılı ilan etmiştik. Devlet bütçesi ile yapılacak olan işleri kendi öz kaynaklarımız ile yaptık.” şeklinde konuştu.



Ulaşım yatırımları

Söz konusu üç yıl içerisinde en çok ulaşıma önem verdiklerini belirten Çelik, “Sadece katlı kavşakların maliyeti 100 milyon TL’yi geçti. Bekir Yıldız Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Malatya Yolu-Serkent Bağlantı Yolu, OSB Talas Yolu, Erciyes Üniversitesi Yeni Giriş Yolu, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne 52 kilometre yol yapıldı. Şehir merkezindeki pek çok yolda da trafik yoğunluğunu azaltmak için genişletme çalışmaları yaptık ve 50 ayrı kavşakta noktasal çözüme giderek trafik akışını hızlandırdık. Ayrıca üç yılda 1 milyon 100 bin ton sıcak asfalt kullandık. Şehrin vitrini olan doğu ve batı girişini yeniledik. Raylı sistem Anayurt-Erkilet Hattı ile Belsin-Mobilyakent hatlarının projelerini tamamlayarak ihale aşamasına getirdik. 80 adet otobüs, 30 adet raylı sistem aracı aldık. İlçelere taşımacılık yapan 164 aracı yeniledik ve trafiği rahatlatacak mini terminal projesini de tamamlanmak üzereyiz.” diye konuştu.







KASKİ çalışmaları

Basın toplantısında KASKİ yatırımlarını da değerlendiren Çelik, “Türkiye’de altyapıdaki seviyemize ulaşan ve yanımıza yaklaşan hiçbir belediye yok. KASKİ üç yılda 655 milyon TL’lik yatırım yaptı. İlçelerin altyapısı yenilendi. İçme suyunda yüzde yüze ulaşıldı. Kanal ve arıtmada yüzde 90’lara ulaştık. Hiçbir şehir bu oranların yanından geçemez” dedi.



“Sahabiye Türkiye’nin övüneceği bir proje olacak”

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen Çelik,” Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bittiği zaman Kayseri meydanına yakışır bir yer olacak. Şu anda Sahabiye’de yeşil alan yok! Buradaki dönüşümle birlikte vatandaşımız yeşil alana doyacak.” dedi.



Diğer yatırımlar

Ekonomiyi büyütecek projeleri de hayata geçirdiklerini vurgulayan Çelik, Kayseri’ye her yıl 800 milyon TL girdi sağlaması planlanan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ni anlattı. Yeşil alanda yaptıkları yatırımlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkardıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, ilçelere yapılan yatırımlarla ilgili de detaylı bilgi verdi. İlçelere sosyal ve kültürel destek sağlayan kadın ve gençlik merkezleri ile ekonomik destek sağlayan projeler hakkında bilgi veren Başkan Çelik, şehrin farklı yerlerine yapılmakta olan beş yıldızlı sosyal yaşam merkezlerinden de bahsetti.

Altı okulla eğitime verdikleri destek, Emniyet Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne yaptıkları hizmet binaları, Güreş Eğitim Merkezi gibi yatırımlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, 6 ay gibi kısa bir sürede yaparak hizmete sundukları Kent Ekmek yatırımı üzerinde de durdu. Başkan Çelik, günlük 160 bin kapasiteli Kent Ekmek’in en kaliteli ekmeği üreterek Kayseri’deki fiyatı dengelediğini söyledi.



Kültür, sanat, spor projeleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kültür sanat alanında yapılan çalışmalar, okuyan ve okutan şehir için yapılan kütüphaneler, kitap fuarı, bilim merkezi, doğal ürünler bahçesi, engelsiz yaşam merkezi, mola evleri, hospice, eski Amerikan Koleji’nde yapılan Talas Gençlik Merkezi, Türkiye’ye örnek çalışmaların yapıldığı Şehir Mezarlığı, toplumun her kesimine spor yapma imkanının sunulduğu sportif etkinlikler, Fizyospor Klinik Plates Merkezi, Amatör Spor Tesisleri, KAYMEK çalışmaları, Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi, KAYTUR tesisleri, Büyükşehir Stratejik Araştırma Merkezi gibi yatırım ve hizmetleri de anlattı.

Sosyal projelerle her yaraya merhem her derde deva olmaya çalıştıklarını ifade eden ve Erciyes’e yapılan yatırımlar ile tanıtım çalışmalarını Kayseri ekonomisine katkısından bahseden Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda ödüllerle takdir edildiklerini söyledi ve üç yılda 30’dan fazla ödül aldıklarını kaydetti.

Haber-Fotoğraf: Tuba Köksal