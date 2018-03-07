En hanımefendi sendika

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle sendika hakkında bilgi vermek için Tüm –İş Konfederasyonu hizmet binasında basın toplantısı düzenleyen Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası’nın 7 yönetim kurulu üyesi ile delegeleri kadınlardan oluşuyor. Diğer illerde de zamanla teşkilat çalışmaları yapacak olan sendika, erkekleri yalnızca üye olarak kabul edecek.







“Kadınlar için istatistikler yüz güldürmüyor”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) olumsuz verilerinin Türkiye’de Dünya Kadınlar Günü’nün kutlama havasında geçmesine engel olduğunu söyleyen Başkan Altunbaş, “TÜİK'in 2015 yıl sonu verilerine göre Türkiye'de 25 yaşından büyük 10 kadından 1'inin okur-yazar olmadığı görülüyor. Yine bu verilere göre 100 kadından sadece 31'i çalışıyor veya iş arıyor. Kadınlar için istatistikler güvenlik alanında da yüz güldürmüyor. TÜİK'in 2016 verilerine göre Türkiye'de 100 kadından 37'si kendilerini yaşadıkları çevrede güvende hissetmezken, kadınlar yüzde 15 oranında ‘orta’ seviyede güvende hissettiklerini söylüyor. Kadına şiddet olaylarının ve cinsel istismar vakalarının son zamanlarda arttığını hesaba katarsak, güven oranının daha da düştüğünü söylemek için aslında istatistiğe de gerek yok. Şimdi, bu kara tablo karşısında ‘8 Mart kutlanacak bir gün müdür?’ siz karar verin" şeklinde konuştu.



“Var olduğumuz kadar da hak sahibi olmayı istiyoruz”

Kadınlarla ilgili her tür konuda kanaat bildirmekten ve çalışma yapmaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Altunbaş, "Bizler Tüm-İş Konfederasyonuna bağlı, Sağlık İşçileri Sendikası olarak, bu bilinçle hareket eden ve yöneticileri, delegeleri ve üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan bir sendikayız. Alanımız sağlık ve sosyal hizmetler olabilir ama biz kadınlarla ilgili her tür konuda kanaat bildirmekten ve çalışma yapmaktan geri durmayacağız. Yeterince kıymetimizin bilinmediği, Sosyal haklarımızdan mahrum kaldığımız olmuştur. Çok düşük maaşlara zorlanmışızdır ama emeğimizi ortaya koymuşuzdur. Eşlerimiz tarafından dövüldük, toplum tarafından itildik, mobbinge maruz kaldık ama emeğimizi esirgemedik. Kadın emeğini sevgi ile verir. Gidilecek yolumuz uzun, soluğumuz da var gücümüz de, hevesimiz de var, ümidimiz de… Yeter ki boş sözlerle zamanımız ve emeğimiz çalınmasın. Bu hayatta var olduğumuz kadar da hak sahibi olmayı istiyoruz. Bundan sonra, birlikte, el ele verip çok çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber: Tuba Köksal

