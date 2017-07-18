En iyi drone fotoğrafları
İnsansız Hava Aracı olan drone ile çekilmiş en güzel fotoğraflar sizin için derledik.... İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı. (Saint Francis Kilisesi, İtalya)
18 Temmuz 2017 Salı 12:31
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