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En iyi drone fotoğrafları

İnsansız Hava Aracı olan drone ile çekilmiş en güzel fotoğraflar sizin için derledik.... İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı. (Saint Francis Kilisesi, İtalya)

En iyi drone fotoğrafları
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Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. (Cable Beach, Avustralya)


ARALARINDA KAYSERİ'DE VAR...


 
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