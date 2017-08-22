Enderun FM’den örnek davranış

Enderun FM ailesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne ait kan verme noktasına giderek bağışa destek verdiler.





Enderun FM Yayın Kurulu Başkanı Levent Adıgüzel, böylesine faydalı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve desteklerin her zaman süreceğine söyledi.

“Enderun FM ailesi olarak periyodik aralıklarla kan verdiklerini hatırlatan Adıgüzel, “İhtiyacı olan hastalarımıza verilen bir ünite kan onlarca insanın hayatını kurtarabilir. Onlara hem destek hem de sağlıklı bir yaşam için kan bağışı şart. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum.” dedi.





32’nci kez bağışta bulunduğunu belirten Başkan Adıgüzel şunları söyledi:







“Enderun FM olarak kan bağışı kampanyasına verdiğimiz destek bundan sonra da devam edecek. Buna ek olarak etkinliklerimize daha geniş katılımlı iştirak edip dinleyicilerimizi de davet edeceğiz.”

(Ebubekir Adıyaman-M. Furkan Şahin)

