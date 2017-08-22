Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enderun FM’den örnek davranış

Kayseri’nin bölgesel yayın yapan Radyosu Enderun FM’in yayın kurulu üyeleri kan bağışında bulundu.

Enderun FM’den örnek davranış

Enderun FM ailesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne ait kan verme noktasına giderek bağışa destek verdiler. 


Enderun FM Yayın Kurulu Başkanı Levent Adıgüzel, böylesine faydalı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve desteklerin her zaman süreceğine söyledi.
“Enderun FM ailesi olarak periyodik aralıklarla kan verdiklerini hatırlatan Adıgüzel, “İhtiyacı olan hastalarımıza verilen bir ünite kan onlarca insanın hayatını kurtarabilir. Onlara hem destek hem de sağlıklı bir yaşam için kan bağışı şart. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum.” dedi.


 32’nci kez bağışta bulunduğunu belirten Başkan Adıgüzel şunları söyledi:



“Enderun FM olarak kan bağışı kampanyasına verdiğimiz destek bundan sonra da devam edecek. Buna ek olarak etkinliklerimize daha geniş katılımlı iştirak edip dinleyicilerimizi de davet edeceğiz.”
(Ebubekir Adıyaman-M. Furkan Şahin)
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ENDERUN FMÖRNEK DAVRANIŞKAN BAĞIŞI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.