Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enerji Bakanı Yıldız'a Böyle Seslendi

Kayseri’de yapılan Organize Sanayi Bölgesi 6. Enerji Zirvesi’nin açılışında konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, devletten herhangi bir destek alamadıklarını belirterek, “Sayın Bakanım gadanı alayım, yapacağımız termik santralde destek alalım” dedi.

Enerji Bakanı Yıldız'a Böyle Seslendi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin daha önce arıtma tesisi yaptığını anlatan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının arıtma tesisi yapan OSB’lere destek verileceğini açıkladığını belirterek, “Biz bunu daha önce yaptığımız için bu destekten faydalanamadık. OSB olarak sanayicilerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak için okul yaptırdık. Şimdi okul yaptıranlara destek yapılacak. Biz daha önce okul yaptığımız için yine destekten faydalanamayacağız” dedi.
Önümüzdeki günlerde sanayicilere ucuz elektrik verebilmek için termik santral kuracaklarını anlatan Hasyüncü, toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a, “Sayın Bakanım Kayserili tabiri ile söylüyorum. İleriki günlerde böyle bir destek verilecekse gadanı alayım şimdiden açıklayın, biz de destekten faydalanalım” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.