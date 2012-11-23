Enerji Bakanı Yıldız'a Böyle Seslendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin daha önce arıtma tesisi yaptığını anlatan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının arıtma tesisi yapan OSB’lere destek verileceğini açıkladığını belirterek, “Biz bunu daha önce yaptığımız için bu destekten faydalanamadık. OSB olarak sanayicilerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak için okul yaptırdık. Şimdi okul yaptıranlara destek yapılacak. Biz daha önce okul yaptığımız için yine destekten faydalanamayacağız” dedi.

Önümüzdeki günlerde sanayicilere ucuz elektrik verebilmek için termik santral kuracaklarını anlatan Hasyüncü, toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a, “Sayın Bakanım Kayserili tabiri ile söylüyorum. İleriki günlerde böyle bir destek verilecekse gadanı alayım şimdiden açıklayın, biz de destekten faydalanalım” diye konuştu.