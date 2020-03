Engelli oğulları adına ev çıkınca gözyaşlarına hakim olamadılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde inşa edilecek 700 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura öncesinde, vatandaşlar 7 bin 200 kişi kapasiteli merkezi doldurdu. 7'den 70'e herkesin geldiği kura, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kura çekilmesine başlanmasının ardından listede adını gören vatandaşların mutluluğu da gözlerden kaçmadı.



Kurada adın çıkan vatandaşlardan Rıza Başkurt, “Ev sahibi olduk çok şükür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. 10 senedir yazılıyordum çıkmıyordu. Her sene yazılıyordum çekilişlere çok şükür bugün çıktı ve ben oturacağım içinde. 20 senedir kirada oturuyorum. Allah herkesten razı olsun” dedi.







Engelli çocuklarının adına kura çekilişine katılan Cengiz Polat, “Ortanca oğlum yüzde 50 engelli. Onun adına TOKİ kurasına katıldım. Kendisi hasta olduğu için gelemedi şu an buraya ve annesiyle ben geldim buraya. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 56 yaşındayım ve benim hiç evim olmadı. Çok korkmuştum çocuğum da acaba benim gibi dışarıda mı kalacak diye” ifadelerini kullandı.



Engeli oğlu adına kura çekilişine katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Polat ise, “Ben bir şey diyemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğumu kurtardık sonunda” dedi.



İlk defa TOKİ’de çekilişe katıldığını ve ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fatma Doğan, “TOKİ’ye ilk defa başvurduk ve ilk seferde de çıktı. 4 yıldır evliyim ve evlendiğimden beri hayalim bir evimin olmasıydı. Hiç olacağını da ummuyordum ama şu an çok heyecanlıyım” dedi. İHA