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ENGELLİLER İÇİN HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN YAPILDI

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak engelli vatandaşlara yönelik çalışmaları yerine getirdiklerini ve bunun son örneği olarak belediye hizmet binalarında hissedilebilinir zemin tabanlı yollar çalışmasını başlattıklarını bildirdi

ENGELLİLER İÇİN HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN YAPILDI
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak engelli vatandaşlara yönelik çalışmaları yerine getirdiklerini ve bunun son örneği olarak belediye hizmet binalarında hissedilebilinir zemin tabanlı yollar çalışmasını başlattıklarını bildirdi 
Belediye hizmet binası girişine yürüme engelliler için asansör yapıldığını ve bina girişlerinde eğimli yollar bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye sosyal ve spor tesislerinde olmak üzere belediyenin tüm hizmet veren birimlerinde çalışmanın yaygınlaştırarak gerçekleştirileceğini belirtti.
Hissedilebilinir zemin tabanlı yollar çalışmasını ilk olarak Danişmentgazi Sosyal ve Spor tesislerinde başlattıklarını ve bu hafta sonu da belediye hizmet binasına döşendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak örnek ve referans yatırım ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Belediyemizce tüm yaya yolu çalışmalarında eğimli geçişler yapılmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için parklarda giriş ve yürüyüş yollarında eğimli geçişler yapılmaktadır. Belediye Hizmet Binası girişine geçen yıl asansör inşa ettik. Engelli vatandaşlarımız yaşamlarını engelsiz hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son olarak belediye sosyal ve spor tesislerinde hissedilebilinir zeminli yollar oluşturuyoruz. Sarı renkli ve kavşak ve dönüm merkezlerinde noktalı yürüyüş yollarında ise şerit kabartmalı bu zemin döşeme ile gözleri görmeyen engelliler için bir kolaylık olacaktır. Malzemeler 30x30 cm ebatlarındadır. Bu çalışma genişletilerek ve yaygınlaştırılalar devam edecektir”
Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye hizmet binalarında başlatılan bu çalışmanın çarşı içerisinde devam edileceğini sözlerine ekledi.
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