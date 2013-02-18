EngellilerAdına Para Toplayanlara Dikkat!

Engellilerin adını kullanarak ne olduğu belirsiz kişilerin para topladığını ifade eden Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatma Oytun, “Engelliler adına ne olduğu belirsiz şahıslar ellerinde dergiler ile şehir içinden şehir dışından gelen insanlar, para toplamaya başladılar. Bu olay biz engelli dernekleri gerçekten olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kayserili vatandaşlarımız engelli dernekler adına para toplayan kişilere inanmasınlar” diye konuştu.

Vatandaşlara yardım konusunda uyarılarda bulunan Oytun, “Vatandaşlarımız eğer yardım etmek istiyorsa derneklere gitsinler. Para toplayan şahıslar dernek gibi görünüyorsa ellerinde resmi bir evrak varsa yardımı yapsınlar. Vatandaşlarımız derneğin adını, başkanını, adresin araştırsınlar öyle yardımda bulunsunlar. Bunların karşılığını alamıyorlarsa o kişilere inanmasınlar. Bu kişileri gören vatandaşlarımız emniyet görevlilerimize haber etsinler” ifadelerinde bulundu.

Engelliler adına para toplayan kişilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Oytun, “Bizim üzerimizden toplanan paraya bakıldığında milyonlar ediyor. Bu para kimlere gidiyor? Bizlerin üzerinden toplanan para hakkaniyet değildir. Bu konuda çalışan insanlar engellilerin üzerinden ellerini çeksinler. Biz engelli vatandaşları topluma kazandırmak için dernek kuruyoruz. Engelliler üzerinden istismarda bulunan şahıslara dikkat edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.