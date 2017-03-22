"Engelsiz Türkiye için 'Evet' programı

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen programda ilk olarak “Daima millet” adlı sinevizyon gösterisi izlendi.

Burada konuşan Elitaş, AK Parti'nin kurulduğu yıl bir ilki gerçekleştirerek engelliler koordinasyon merkezini kurduğunu belirtti.

15 yıl sürecinde bugüne kadar 500 bin engelli vatandaşa bütçeden katkı sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Elitaş, bundan sonra da hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Özden ise referandum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, engelli vatandaşlarda “Evet” oyu istedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm vatandaşların olduğu gibi engellilerin de meydanlara indiğini ifade etti.

Büyük ve güçlü bir Türkiye için engellilerin desteğini beklediklerini vurgulayan Özden, "İnşallah 16 Nisanda yapılacak referandum da iszlerin de 'Evet' oyuyla yeni bir başlangıcın temelini atmış olacağız." ifadelerini kullandı.