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"Engelsiz Türkiye için 'Evet' programı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Engelsiz Türkiye için ‘Evet" adlı program kapsamında Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

"Engelsiz Türkiye için 'Evet' programı
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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen programda ilk olarak “Daima millet” adlı sinevizyon gösterisi izlendi. 
Burada konuşan Elitaş, AK Parti'nin kurulduğu yıl bir ilki gerçekleştirerek engelliler koordinasyon merkezini kurduğunu belirtti.
15 yıl sürecinde bugüne kadar 500 bin engelli vatandaşa bütçeden katkı sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Elitaş, bundan sonra da hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.
AK Parti İl Başkanı Özden ise  referandum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, engelli vatandaşlarda “Evet” oyu istedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm vatandaşların olduğu gibi engellilerin de meydanlara indiğini ifade etti.
Büyük ve güçlü bir Türkiye için engellilerin desteğini beklediklerini vurgulayan Özden, "İnşallah 16 Nisanda yapılacak referandum da iszlerin de 'Evet' oyuyla yeni bir başlangıcın temelini atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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