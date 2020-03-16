ERBAŞ’TAN CEMAATLE NAMAZA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, camii ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini söylerken, "Namazlar cemaatle kılınırsa virüs yayılabilir" ifadesini kullandı.

Erbaş, “Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi gerekmektedir” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi gerekmektedir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” şeklinde konuşurken bugün 390 civarında umrecinin yurda dönüş yapacağını ve karantinaya alınacaklarını sözlerine ekledi.

