ERCİYES AVRUPA STANDARTLARINDA ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE

Hem kış hem de yaz turizmi alanında doğru, planlı ve sürdürülebilir turizm politikasıyla uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, kış turizmi odaklı en büyük yatırımların yapıldığı yer olarak ön plana çıkıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahiplinde Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve yönetim kurulu üyeleri yatırımları yerinde gördü. 30 yıllık geçmişi ile 60 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip Türk Turizminin TÜSİAD’ı konumundaki TTYD heyetine Erciyes’in son 10 yılda gelmiş olduğu durum ile ilgili bir sunum yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, turizm profesyonellerine dağdaki tesisleri gezdirerek Erciyes’in şehir ve ülke ekonomisine oluşturduğu katkıyı anlattı.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “TTYD olarak Erciyes Master Plan projesini en başından beri takip ediyoruz. Mehmet Özhaseki Başkanımız döneminde başlayan bu projede bizlerin de fikirleri alınmıştı. Bugün geldiğimiz noktada Erciyes’in Avrupa standartlarında çok değerli bir proje olduğunu bir kez daha gördük. Erciyes Kayak Merkezi, kış turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geldi. Özellikle Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan gelen charter seferler ile birlikte dağda yeni otellerin yapılıyor olması sektöre büyük bir hareket kattı. İnşaatı tamamlanarak yeni sezonda hizmet verecek olan otellerin yanında yeni otellerin yapılacak olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kış turizmimizin gelişmesi için çok yerinde adımlar atıldığını görüyoruz. Ayrıca dağlarda chalet tarzında dağ evlerinin yapılmasının da kayak turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yönde yatırımcıların çekilmesinin faydalı olacağını söyleyebiliriz. Başından beri takip ettiğimiz Erciyes Master Projesinin safha safha nasıl ilerlediğine ve nerelere geldiğine şahit olduk. Erciyes, kamu-özel sektör iş birliğinin harika bir örneği oldu. Erciyes’in bu seviyeye gelmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Ülkemiz için büyük bir kazanımdır,” dedi.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı da “Turizm sektöründe ve ülke ekonomisinde önemli rol oynayan ve Erciyes A.Ş.’nin de üyesi olduğu ülkemizin güzide kuruluşu TTYD ile verimli bir şekilde çalışıyoruz. Erciyes ziyaretlerinden dolayı değerli Narin Başkanım ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Bilindiği üzere Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Erciyes'i dünya klasmanında kış ve kar sporları merkezi haline getirmek için şimdiye kadar 200 milyon Euro’luk çok büyük yatırım yaptı. Erciyes’e yapılan yatırımları sadece kışın değil dört mevsim hizmete sunma hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Erciyes, ülkemizde kış turizmine ivme kazandırarak, yurt içi ve yurt dışından milyonlarca yerli-yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Artan talepler karşısında turizm yatırımcıları da yoğun bir şekilde ilgi gösterir duruma geldi. Şu anda dağımızda bu kış hizmete girecek yeni otellerimizin yanında yapımı süren oteller de var. Kış turizmi için Erciyes’e gelen yerli ve yabancı turistler şehirde yaklaşık 100 Milyon dolar gibi bir ekonomi doğurmakta ve bu ekonomi bütün halk kitlelerine fayda olarak dönmektedir. Dağ’da yapılan otel ve altyapı yatırımları ve bunların bölgeye etkisi düşünüldüğünde bu rakam çok daha yukarılara çıkmaktadır. Bundan sonra Erciyes’teki konaklama ve sosyal alanlar geliştikçe özellikle kayağın kalbi olarak bilinen Avusturya, İsviçre, Almanya ve İskandinav ülkelerinden yabancı misafirler kayak için Erciyes’i tercih edeceklerdir. Bu vesileyle tüm yatırımcılarımızı Erciyes’in bir parçası olmaya davet ediyoruz,” dedi.