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Erciyes Balkan Şampiyonasına Hazırlanıyor

Uluslararası Kayak Federasyonu FIS tarafından 2014 Balkan Kayak Şampiyonası'nın önümüzdeki Şubat veya Mart ayında Erciyes'te yapılacağının onaylanmasının ardından Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hazırlıklar şimdiden başladı.

Erciyes Balkan Şampiyonasına Hazırlanıyor
Bu kapsamda Uluslararası Kayak Federasyonu ve Türkiye Kayak Federasyonu'ndan gelen teknik ekip, 24-25 Mayıs 2013 tarihlerinde kayaklı koşu parkurunun belirlenmesi ve onaylanması sürecinin takibi için Erciyes'te bir dizi incelemelerde bulundu.
"İŞİMİZ ÇOK KOLAY"
Teknik ekip lideri Uros Povıknar incelemelerinin ardından Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tüm pistlerin profesyonel şekilde uluslararası standartlarda yapılmış olmasından dolayı işlerinin çok kolay olduğunu belirterek Erciyes Kayak Merkezi'nde her tarz kış sporu müsabakasının çok rahatlıkla yapılabileceğini kaydetti.
"ADIMIZI, ERCİYES'LE DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"
Teknik ekip çalışmalarını koordine eden Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da yaptığı açıklamada; Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenecek uluslararası müsabakalar ile Kayseri'nin isminin dünyaya duyurulacağını vurguladı.
Cıngı 2014'te yapılacak Balkan Şampiyonası için gelen teknik ekiple birlikte kayaklı koşu yarışları için bin 750 m. rakımlı bölgeyi tespit ettiklerini ve burasını şampiyonaya hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.
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