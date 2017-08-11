Erciyes bisiklet ile şenlenecek

Kış turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı, Uluslararası çapta düzenlenecek olan “Erciyes Mountain BIKE CUP” dağ bisikleti yarışları sayesinde adını bir kez daha duyurmuş olacak.

Türkiye'nin ilk Dağ Bisikleti Parkı'nın oluşturulduğu Erciyes'te, organizasyon crosscountry eleminator yarışı ile başlayacak ve 3 gün sürecek.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde kurulan Bike Park'ta zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde gerçekleştirilecek yarışlar, crosscountry eleminator, crosscountry olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill-C3 kategorilerinde koşulacak.

Önemli organizasyon öncesinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplantı düzenlenerek yarışmaların kentimiz adına sağlayacağı faydalara vurgu yapıldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, amaçlarının Erciyes'i sadece kış aylarında değil yaz aylarında da vatandaşların hizmetinde tutmak için gayret ettiklerini söyledi.







Cıngı, “Böyle organizasyonların kentimize hem sosyal hem ekonomik açıdan sağlayacağı faydalardan bahsederek, Yaklaşık 3 yıldır yarışmaların burada yapılabilmesi için gayret gösterdik. Öncelikle bunu başardığımız için son derece mutluyuz. Erciyes’te bisiklet sürülebilecek noktaları belirledik ve işaretlendirip rotaları çıkardık. Türkiye'deki belki de tek bisiklet rotası haritasını halkımızın hizmetine sunduk ve dünyada çok moda olan downhill parkurlarını oluşturduk. Bisikletinizle, teleferik veya gondolla yükseklere çıkıyorsunuz ve açılmış olan engellerle, bariyerlerle, rampalarla ve duvarlarla dolu parkurlardan hızla ve yüksek adrenalinle iniyorsunuz. Türkiye'de ilk defa Erciyes'te downhill parkurunu oluşturduk. Geçtiğimiz yıl da ilk defa Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Her yıl Bisiklet Federasyonu ile beraber uluslararası yarışmalar yapıyoruz. Bu yıl da Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsünü düzenliyoruz. Son derece mutluyuz. Kayserilileri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) Yarış Komiseri Evangelos Diamantides ise bütün parkurları incelediklerini ve şu ana kadar her şeyin çok rahat ilerlediğini belirterek, organizasyona Erciyes AŞ, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının çok ciddi destek verdiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise Erciyes'te düzenlenen kış ve yaz sporlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalar bugün başlayacak olup 13 Ağustos Pazar günü Downhill Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

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