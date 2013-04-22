Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes Buluşmaları İçin Geri Sayım Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Düşünce ve Atılım Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Erciyes Buluşmaları, 26-28 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacak.

Erciyes Buluşmaları İçin Geri Sayım Başladı
26 Nisan 2013 Cuma günü saat 19.30'da Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde düzenlenecek açılış konuşmaları başlayacak programın ikinci gününde ise '2023 Türkiye Vizyonunda Kayseri Sanayii' konulu bir panel düzenlenecek.
27 Nisan 2013 Cumartesi günü Melikşah Üniversitesi İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleşecek panelde; 'Kayseri Sanayii'nin Gelişimini Etkileyen Faktörler', 'Kayseri Sanayi Politikası', 'Kayseri'de Yeni Yatırım ve Gelişim Alanları' gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
Programın son günü olan Pazar günü ise saat 10.00'da düzenlenecek basın toplantısı ile Erciyes Buluşmaları'nın sonuç bildirgesi açıklanacak.
Ardından saat 11.00'de davetliler Kayseri'nin tarihi ve turistik mekanları ile Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni gezecek.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.