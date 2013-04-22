Erciyes Buluşmaları İçin Geri Sayım Başladı

26 Nisan 2013 Cuma günü saat 19.30'da Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde düzenlenecek açılış konuşmaları başlayacak programın ikinci gününde ise '2023 Türkiye Vizyonunda Kayseri Sanayii' konulu bir panel düzenlenecek.

27 Nisan 2013 Cumartesi günü Melikşah Üniversitesi İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleşecek panelde; 'Kayseri Sanayii'nin Gelişimini Etkileyen Faktörler', 'Kayseri Sanayi Politikası', 'Kayseri'de Yeni Yatırım ve Gelişim Alanları' gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

Programın son günü olan Pazar günü ise saat 10.00'da düzenlenecek basın toplantısı ile Erciyes Buluşmaları'nın sonuç bildirgesi açıklanacak.

Ardından saat 11.00'de davetliler Kayseri'nin tarihi ve turistik mekanları ile Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni gezecek.