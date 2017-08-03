ERCİYES DÜNYAYA AÇILIYOR

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelik, Erciyes’e daha çok ziyaretçi çekebilmek için çok detaylı çalışmalar yapıldığını ve konusunda uzman kişilerle çalışıldığını belirterek, “Böyle bir kış sporları merkezinde dünyanın hiçbir yerinde bir belediyenin bu denli büyük bir yatırımı yok. Kayseri’de elimizde olan Erciyes değerimizi şehre katmak için bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alt yapı bittikten sonra yapılması gereken işler tabi ki yeni pazarlama faaliyetleri olarak devam edecek. Ayrıca burayı sadece 4 aylık kış sezonu boyunca değil. 12 ay boyunca kullanılabilir hale getirmek bizim en büyük amacımız. Bunu için termal sıcak su sondaj çalışması başlattık. Erciyes’te inşaat sezonu sadece yazın iki, üç ay boyunca yapılıyor. İnşallah bu sene sonuna kadar sondajın sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine 12 ay boyunca kullanılması için hazırladığımız projelerden bir tanesi de günübirlik tesislerim hemen arkasında kamp merkezi hazırlandı. Son aşamasına gelindi. Uygulama projeleri hazırlanıyor şimdi spor bakanlığımızın katkıları ile inşallah buraya devasa tesisler kazandırılacaktır. Geçen sene sadece 3-4 ulusal kanalda yaptığımız reklamlarla burada yüzde 40 ziyaretçi sayısını arttırdık. Bu sefer çok daha farklı reklam ve tanıtımlarımız geliyor. Biz buraya ne kadar çok ziyaretçi çekersek şehrin ekonomisine de o kadar fazla katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.









“Kar garantili kayak merkezi”

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ise yaptığı sunumla 2005 yılında başlayan ‘Erciyes Master Planı’ sürecinin hala devam ettiğini vurgulayarak, “Master Plan sayesinde Erciyes’in üç tarafından da istifade etmeye başladık. Ve bu üç taraftan gelen kayakçıları birbirleri ile birleştirecek bir pist alt yapısı oluşturduk. 2001 yılından itibaren yapılan masa başı çalışmalarının neticesi alındı. Uygulama projelerine geçildi. 2011-2012 kış sezonunda yeni bir Erciyes doğdu. Şu anda 13.750 metre uzunluğunda mekanik tesisler var. Bu da dünya sıralamasına girecek bir uzunluk. Bu pistte 27.000 insanın aynı anda taşıyabiliyoruz. 102 kilometre bir kayak pistimiz var. Develi kapıdan Hacılar kapıya kadar dağın her yerinde pistler mevcut. Kar şartları müsait olduğu zamanlar yeni pistlerde oluşturuyoruz. 154 suni kar makinemiz var. Türkiye’de en gelişmiş suni kar üretim tesisi Erciyes’te. Suni karlama için yaklaşık 20 milyon avroluk bir yatırım yaptık. Bizim gibi suni kar üretme teçhizatına sahip merkezlere yabancılar tarafından “Kar garantili kayak merkezi” adı veriliyor. Yabancılar açısından bu çok önemli bir unsur. Bu tesisler olmadığı takdirde uluslararası müsabakalar da verilmiyor” İfadelerini kullandı







Erciyes, Kayseri, Kapadokya üçgen bölgesi

Yapmış oldukları plan içerisinde Erciyes, Kayseri şehir merkezi ve Kapadokya bölgesini bütünleyen bir üçgen bölge olduğunun altını çizen Cıngı, “ Bu üçgen bölgenin alt yapısını oluşturup, insanların istifadesine sunarsak, Kayseri’nin çok ciddi bir turizm geliri alacağını iddia ediyoruz ve çalışmalarımızı yapıyoruz. ‘Erciyes’e insanlar neden gelmeli?’ denildiği zaman bu sorunun birinci cevabı, son teknoloji ürünlerinin, dünyanın en iyi iki markası tarafından üretilmiş teleferiklere sahibiz. Tek biletle dağın her yerinde kayak yapabiliyorsunuz. Kayseri şehir merkezinden Erciyes’e ulaşım çok kolay. Bu açıdan hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için önemli avantajlar sunuyor.” açıklamasında bulundu

Erciyes’te halen 10 otelde 1500 civarında yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Cıngı, diğer oteller de tamamlandığında 6 bin yatak kapasitesine ulaşılacağını söyledi. Cıngı, şehir otellerinin de Erciyes’ten çok ciddi istifade ettiklerini kaydetti. Erciyes’te sundukları kayak eğitiminden de bahseden Cıngı şöyle devam etti:

“Bu amaçla Snow Academia’yı kurduk. 78 kayak eğitmeni ile 4 bin 092 kişiye kayak dersi verdik. Spor A.Ş.’de çocuklara eğitim verdi. Bu sene Hisarcık Kapı’da Türkiye’nin ilk kayak eğitim alanı oluşturuyoruz.”



“Rusya pazarında önemli çalışmalar yapıyoruz.”

Erciyes’te düzenlenen uluslararası müsabakalardan da bahseden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, uluslararası müsabakaların Erciyes’in markalaşmasına katkı sağladığını söyledi. Cıngı bu yıl da Dünya Snowbopard Kupası’nı yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kitleleri Erciyes’e getirmek için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Cıngı, “Rusya pazarında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl inşallah Moskova-Kayseri uçağı konacak. Erciyes’i o bölgede bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Çin’de de önemli çalışmalar yapıyoruz. Berlin ve Dubai fuarlarına da katılarak Erciyes’i tanıtıyoruz” dedi. Cıngı, Erciyes’te yapılan kamping, dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, atlı yürüyüş gibi etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Haber/Fotoğraf: Tuba Köksal