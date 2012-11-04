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Erciyes Eğitim Kurumlarından Kan Bağışı

Erciyes Eğitim Kurumları Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Erciyes Eğitim Kurumlarından Kan Bağışı

Özel Erciyes Eğitim Kurumlarının Kızılay’a yaptığı kan bağışına Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkesin, Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Kamil Başkal, İrfan Başyazıcı, Erciyes Eğitim Kurumları Genel Müdürü Metin Bekiş, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kan bağışında konuşan Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkesin, “Kızılayımızla Erciyes Eğitim Kurumları olarak kan verme kampanyasına katılmış bulunuyoruz. Personelimiz, öğrencilerimiz ve müdürlerimizle ayrıca Talas’ta ki vatandaşlarımızla burada bulunuyoruz. Böyle bir göreve herkesi davet ediyoruz. Bu şekilde vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.
Erciyes Eğitim Kurumları Genel Müdürü Metin Bekiş ise, “Kızılay haftası programı çerçevesinde bizde kan verme kampanyasını desteklemek maksadıyla gerek kurumumuz çalışanları ve öğrenciler, gerekse Talas halkı desteğini alarak bu kampanyayı yürütmüş bulunuyoruz. Biliyorsunuz 1 ünite kan 3 hayat kurtarabiliyor. Bu açıdan gerçekten yapılan vazifenin çok ulvi olduğu kanaatindeyiz. Bence hastalara verilebilecek en büyük servet kan bağışıdır diye düşünüyoruz. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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