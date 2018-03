Erciyes Kayak Merkezi Araplara tanıtıldı 

Türkiye’nin önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emin Kilci, Erciyes’e uluslar arası turist gelmesi anlamında çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kilci, “Biz kalkınma ajansı olarak Türkiye’de kurulu bölgesel kurumlardan bir tanesiyiz. Kalkınma ajansları ilin ve bölgenin turizm yatırımı, sanayi ve ticaret anlamında yatırım ve yatırımcı ilişkilerine yönetmekte olan bir kamu kurumudur. 3 ilden sorumluyuz. Kayseri merkez olmak üzere Sivas ve Yozgat’tan sorumluyuz.







Ajans anlamında turizm olarak tek yatırımcı şirketlere ve acentelerimize manevi desteğin yanı sıra bugünkü organizasyonda olduğu gibi farklı organizasyonlar yaparak bölgemizin turizm değerlerini tanıtan etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür organizasyonların genelde bağlı olduğumuz Kalkınma Bakanlığı gerekse Türkiye Yatırım Destek Ajansı ile koordineli bir şekilde yapıyoruz. Kayserimiz birçok turistik değere, esere ve alt yapıya sahiptir. Bu turistik değerlerin arasında da en önemlisi de şuan üzerinde bulunduğumuz Erciyes Dağıdır.







Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla beraber Erciyes gerek ülkemizin gerek dünyanın sayılı kış turizm değerlerinden birisi oldu. Erciyes hem profesyoneller hem de amatör kayak severlere çok önemi imkânlar sunmaktadır. Erciyes A.Ş. şirketimizle beraber Erciyes’in gerekli uluslararası turist gelmesi anlamında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Şuanda kış döneminde olduğumuz için kayaktan söz edebiliriz ama yaz döneminde de Erciyes Dağını bisiklet dahil çeşitli spor aktiviteleri için de önemli bir merkez halindedir.







Siz değerli misafirlerimizin gelmiş olduğu ülkeler anlamında da Erciyes Dağı ülkemizde bulunan kayak severler için her türlü alt yapıya ve her türlü turistik değere sahip bir yerdir. Bu toplantının devamında sizlerden buraya Türkiye’ye, şehrimize ve kayak merkezimize gelecek olan misafirlerimizi yönlendirmenizi bekliyoruz. Birçok ülkede turistik anlamda ziyaretler yapmışsınızdır. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki benim gitmiş olduğum ülkelerle Türkiye’deki turizm hizmet kalitesini karşılaştırdığımda otellerimizin ve diğer kurumlarımızın gelen turistlere olan bakış açısı çok farklıdır. Bizler elimizden geldiği kadar sınırları zorlayarak gelen misafirlerimizin memnuniyet duyacağı her türlü imkanı sağlamaya çalışırız. Bizim hizmet kalitemizin sizlere hitap ettiğini anlamışsınızdır” ifadelerini kullandı.







Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise, Arap turizmcilere Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler verdi. Arap turizmcilerden sadece turist getirmek değil aynı zamanda yatırım yapmanın da önemine değinen Cıngı, “Kayseri’de 6 bin yıllık bir medeniyet tarihi, bölgede Kapadokya gibi dünyanın 8. harikası olan ve Erciyes gibi kış ve yaz sporlarına yönelik bir turizm yatırımı gerçekleşti. Hepimizin turizm hareketliliğini sağlaması için şuanda Erciyes başroldedir. Aynı Avrupa’daki örneklerini aratmayacak şekilde Kayseri Büyükşehir Belediyemizin şuana kadar 200 milyon Euro gibi bir yatırımı ile dünya çapında bir kayak merkezi ve yaz, kış turizm merkezi oluştu. Burada görmüş olduğumuz bölgede özel sektörün yatırımı ile 450 milyon Euro’luk total de yatırım miktarı hedefleniyor. İçinde bulunduğumuz otelde yine Suudi Arabistan’da oteli olan yatırımcımızın bu mastır plan kapsamında inşaat yaptığı çok yeni bir oteldir.







Sizlerden buraya sadece misafir getirmenizi, Arap dünyasındaki kardeşlerimizi Erciyes ile buluşturmanızı değil aynı zamanda yatırımcılar için de burada bakir bir yatırım ortamı olduğunu vurgulamak isterim. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki körfez ülkelerinde Arap Dünyasından sunumlar yaptık. O bölgelerde İsviçre, Fransa ve Avusturya’ya giden ve kayak yapan insanlar var. Burada bizlerin sizlere çok önemli olarak sunduğumuz büyük avantajların başında ‘Helal Kayak Merkezi Konsepti’ geliyor. Biz bir Arap ülkesine gittiğimizde ezanı duyarak istediğimiz restoranda sorgusuz sualsiz nasıl yemek yemekten keyif alıyorsak aynı imkanları kayak yapan özellikle üst profil kesimini oluşturan kardeşlerimize de teklif ediyoruz.





Buraya geldiğiniz zaman sadece dağda kayak yapmak ve snowboard yapmak ile kalmıyorsunuz. 6 bin yıllık medeniyet tarihini 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Dünya’nın 8. harikası olan Kapadokya’ya dağın tepesinden 1 saatte varabiliyorsunuz. Burada bulunduğumuz süre içerisinde Erciyes’in özelliklerini yakından tanıyacaksınız. Biz burada özellikle uluslararası turizm camiasına yeni açılmış bir kayak merkezi olarak sizle beraber gelecek olan tüm misafirlere her türlü alt yapı hizmetini sunmaya ve memnuniyet garantisi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, İngilizce olarak yaptığı sunumla katılımcılara Erciyes Kayak Merkezi ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Sunumun ardından bir Arap Turizm Firmasının Genel Müdürü Kamal İsmail, önümüzdeki tarihlerde Arabistan’dan Kayseri’ye direk uçuş yapacağının müjdesini verdi. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Arap turizmciler programın ikinci gününde Erciyes Kayak Merkezi’nde geziler yaparak ikili görüşmelere devam etti.



İHA