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ERCİYES KIŞ SEZONUNA HAZIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde suni karlama çalışmalarını başlattıklarını ve Erciyes’i sezona hazırladıklarını söyledi.

ERCİYES KIŞ SEZONUNA HAZIR

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sembolü olan dağcılık ve kış sporları alanında 102 kilometrelik 34 kayak pisti, 19’uncusu yapılan mekanik tesisleri ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ndeki pistlerde suni karlama çalışmasını, her yıl olduğu gibi bu yıl da başlattıklarını vurgulayarak, “Coğrafi konum olarak Anadolu’nun bağrında, tam ortasında olan Kayseri’mizin adeta incisi olan Erciyes’i sezona hazırlıyoruz, hava sıcaklıklarına uygun şekilde suni karlama çalışmalarımızı başlattık” dedi.

İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin beşinci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes’in, hem kış turizmi, hem dağ tırmanışı, hem de yayla turizmi bakımından yılın 12 ayında ziyaretçi akınına uğrayacağını belirten Büyükkılıç, “Her sezon otellerimizdeki doluluk oranı yüzde yüzü buluyor, sezon içerisinde kayak alanlarımızı günlük on binlerce insan dolduruyor. Bu yıl da aynı şekilde otellerimizde doluluk oranı en üst seviyede olmasını tahmin ettiğimiz Erciyes, yabancı misafirlerimizin gözdesi olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, başta Rusya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve Belarus olmak üzere yurt dışından charter seferleriyle kayak merkezine gelecek turist potansiyelinin artarak devam edeceğini, Erciyes Kayak Merkezi’nde heyecanla sezonun başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kurumsal

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BÜYÜKKILIÇErciyes
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