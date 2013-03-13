Erciyes Kongre Merkezi Böyle Olacak

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen brifinglere Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler ve teknik personel de katıldı.

Sunumlardan ilki, Muum Mimarlık Firması yetkilileri Murat Aksu ve Umut İyigün tarafından yapıldı. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biri olma hedefi göz önünde bulundurularak bir proje hazırladıklarını belirten firma yetkilileri, projede Erciyes'in fiziki özelliklerinin de göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Erciyes Kongre Merkezi'nin kapasiteli bilgileri hakkında da bilgiler veren mimarlar, Türkiye'deki ve dünyadaki benzer kongre merkezlerinden örnekler sundu.

Ardından İkikerebir firmasından mimar Kutlu İnanç Bal, Erciyes Kongre Merkezi için hazırladıkları projeyi Başkan Özhaseki'ye tanıttı. Mimar Bal da Türkiye'deki diğer kongre merkezlerinden örnekler sunarak slaytlar eşliğinde bir sunum yaptı. Sunumu dinleyen Başkan Özhaseki, hazırlanan projeyi inceledi.

Son olarak Oba Mimarlık firması yetkilileri Erciyes Kongre Merkezi kapsamında hazırladıkları projeyi bir sunumla Başkan Özhaseki'ye tanıttı. Tasarımın ana kurgusunun Selçuklu mimarisi üzerine şekillendiğini belirten firma yetkilikleri, projenin ayrıntıları hakkında da Başkan Özhaseki'ye bilgiler verdi.

Başkan Özhaseki, Oba Mimarlık'tan aynı zamanda Kayseri'ye yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü kapsamında da bir brifing aldı. Firma yetkilileri projenin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki ağa konaklarından esinlenerek hazırlandığını belirtti. Başkan Özhaseki, her iki sunumu da dinledi ve projeler hakkında firma yetkililerine sorular yöneltti.