Erciyes'te sıcak su aranmaya başlayacak

İlçeye bağlı Yeni mahallede yapılan Ümit Antepli Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benlikentte bazı artışların olduğunu, iş birliği içerisinde bu hastalıktan kurtulmak gerektiğini ifade ederek; "Yaklaşık 10’dan fazla aile sağlığı merkezinin 3 yıl içerisinde açılışını yaparak Kayseri’deki binalarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Daha önceki Sümer Aile Sağlığı Merkezimiz içerisinde elektrik kaçaklarının olduğu bir yerdi. Bu durumu biz gördük, belediye başkanımız ile görüştük. Buranın öncelikli olduğunu söyledik ve bu konuda bize yardımcı olabileceğini illettik kendilerine. Hayırseverimiz de kısa süre içerisinde, yaklaşık 4 ay gibi kısa süre içerisinde bu aile sağlığı merkezini yaparak hizmete aldık. Pandemi dönemi geçiriyoruz, pandemi tüm dünyada etkinliğini devam ettiriyor. Her zaman vurguladığımız maske, mesafe, temizlik kurallarının yanında son günlerde de ilimizde bazı artışlar açıklandı. Bizim filyasyon ekiplerine yardımcı olmanız gerekir. Bir vakayı sorguladığımızda son üç gün içerisinde yakın temas olan kişileri belirlememiz gerekiyor. 1,5 metreden yakın, maskesiz 15 dakikadan fazla görüşme. İş birliği içerisinde bu illetten kurtulmamız gerekiyor" dedi.







Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ürettiklerini belirterek, “Daha önce burada yine belediyemiz tarafından yaptırılan bir sağlık merkezi vardı. Uzun yıllar bölge halkına hizmet verdi. Ancak oda zamanla yenilenmeye ihtiyaç duydu. Mevcudun iyileştirilmesi doğru bir iş değildi. Günümüz şartlarında Kayseri’ye yakışmıyordu. Hemen harekete geçerek yeni bir planlama çağdaş normlara uygun bir sağlık merkezi yapılması için kolları sıvadık. Hayırseverimizin sayın Mustafa Antepli, merhum kızı adına bu aile sağlığı merkezinin yapımını üstlendi. Sayın Nurettin Livdumlu’ya teşekkür ederim. Hem sağlık ocağımızın yapımında hemde hayırseverimize katkıları ile bugün bu eser ortaya çıktı. Belediye olarak İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan kamunun ihtiyaçları doğrultusunda talepler bize geliyor. Bizler ve Kayserimiz için rutin bir iş. Gündelik hayatın içinde karşılaştığımız ve çözüm üretmeye çalıştığımız işlerden bir tanesi. Diğer şehirlere gittiğiniz zaman bu denli yoğun bir şekilde kamunun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını belki belediyeler tarafından çözümlendiği veya belediye başkanlarının çözüm için işin içinde olduğunu görmeyebiliriz ama, bizim gündelik hayatımızın içinde sıradan işler.5 yıllık bir belediye başkanı olarak söylemiyorum. Geçmişten gelen bir yaklaşım içerisinde söylüyorum. 1990’lı yılların başında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan süreçte Kayserimizde Mehmet Özhaseki bakanımızın, Şükrü Karatepe başkanımızın ve Bekir Yıldız başkanımızın o dönemde başlatmış olduğu bir çizginin gelmiş olduğu bir noktayı ifade ediyorum. 20 yılı aşkın bir süreçte vatandaşın derdi ile dertlenme, vatandaşın sorunlarına çözüm bulabilme yaklaşımından aldığımız mirastan bahsediyorum. Şükür Allah’a 25 yıllık birikim, 25 yıldır bu şehre yapılmış olan iyi hizmetlerin neticesinde de hemşehrilerimiz her daim bize güvenerek, bağırlarını açtılar. Bugün burada benim görev sürem içerisinde 5.’ncisini tamamladığımız bir aile sağlığı merkezini açıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Yavuzlar Mahallesi’nde yeni bir aile sağlığı merkezinin de temelini atacağız. Bir diğer taraftan Erkilet Osmangazi Bölgesi’nde planlamasını tamamladığımız bir aile sağlığı merkezide bir hayırseverimizin tarafından yaptırılacak. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. İnsan hayatına dokunan ne var ise biz o faaliyetlerin içerisinde varız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında; “Kayserimiz, hayırseverleriyle bilinen bir şehir. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz, hiçbirini ayrıştırmıyor, ötekileştirmiyoruz. Şehrimizi geliştiriyor, güzelleştiriyor, Kayserimizin hep olumlu anılması için de özen gösteriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz; birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Onun için de bu anlayış içinde çalışmalarımıza gayret ediyoruz. Elbette yaptıklarımız yeterli değil, ihtiyaç ve beklentiler değişiyor. Bizler de bunlara cevap verme yönünde gayret gösteriyoruz. Bu yeter mi? Yetmez. Ankara’nın imkanlarını bakanlarımızın, milletvekillerimizin gayretleriyle Kayserimize daha fazla çekme anlamında da yatırımlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.







"Her alanda müthiş gelişme var"

AK Parti Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; pandemi sürecinde Avrupa ülkelerinin perişan olduğunu ancak Türkiye'nin ayakları üzerinde durabildiğini aktardığı konuşmasında; “Allah’a hamt olsun 19 yaşında olan AK Parti, iktidarıyla birlikte cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ekibinin gayretleriyle Türkiye’de birçok şey değişti. Ekonomi değişti. Yıllık yaptığımız ihracat miktarı neredeyse 6 misline çıktı. Kişi başına düşen milli gelir neredeyse 4 misline fırladı. Milli hasılamız 230 milyar dolarlardan 850 milyar dolarlara çıktı. Elhamdülillah her alanda gelişmeye devam ediyor. Bugünlerde biraz sıkıntılı bir ortam olsa da yine ayakları üzerinde duran bir Türkiye Cumhuriyeti var, büyüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Pandemi döneminde İngiltere’de, İspanya’da, İtalya’da Avrupa’nın o büyüyen ülkelerde perişanlıklar yaşandı ABD dahil. Toplu mezarların açıldığı bir dönem varken Allah’a hamt olsun bizim ülkemizde hastanelerimizde gerekli her türlü tedaviyi vatandaştan bir kuruş almadan en iyisini yapıyoruz. Hastalığa yakalananlardan ölüm oranı yüzde 2 gibi Türkiye’de. Bu bile başlı başına bir iş. Her alanda çok şükür müthiş bir gelişme var" dedi.

Yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Özhaseki, Erciyes'te sıcak su arama çalışmalarının başlayacağını kaydetti. Özhaseki; "Bugün Türkiye’nin en güzel kayak merkezi Kayseri’de değil mi? Evet. Hafta sonları da 60-70 bin kişi misafir ediyor muyuz? Evet. Nasıl oldu bu? Belediyenin gayretleriyle oldu. Unutmuyorum; Erciyes Dağı’ndaki projeyi açıkladığımda ‘Allah’ın dağına ne para dökeceksin’ diyenden geçilmiyordu ortalık. Ne oldu peki? Çok şükür. Taylı sistem için daha önceki başkanlar bizden önce emek vermişler, olmamış. Biz de uğraştık, başladık, getirdik. O günkü yapamayan başkanları partileri bağırmaya başladılar. ‘Bu niye şehrin ortasından gidiyor?’ Nereden gidecek kardeşim? ‘Argıncık’ın oradaki tarlalardan gitse ne olur?’ Danaların ortasından raylı sistem niye gider? Bu; şehrin ortasından, insanların en yoğun olduğu yerden gidecek. Çünkü trafiği rahatlatmanın tek yolu toplu taşım, mecburen gidecek. Yok, gel anlat da göreyim. Erciyes projesinde ufak tefek eksiklikler vardı. Yüksek İrtifa Merkezi’nin kurulması, sıcak suyun çıkarılması gibi. 1 ay önce Enerji Bakanıyla görüştüm. Buradan sıcak su çıkarsa bizim buradaki 4-5 aylık mevsimimiz 12 aya çıkacak. Söz verdi, önümüzdeki Cuma günü geliyorlar. Protokol imzalayacağız inşallah. Eylül, Ekim gibi de Erciyes’te delme başlayacak. Sıcak suyu çıkardığımızda 12 ay dolu dolu bir Erciyes karşımıza çıkacak. Bizlere düşen gayret etmek" dedi.







"Pandemi döneminde 110 bin talep karşılandı"

Vali Şehmus Günaydın pandemi ile ilgili kentte alınan son kararlar hakkında bilgiler vererek; “Son zamanlarda özellikle kurban bayramının yansımalarını yaşıyoruz. Arkadaşlarımız sahada büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Veda Destek Gruplarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları için olağanüstü gayret gösteriyorlar. Şuana kadar yaklaşık 110 bin talep karşılandı pandemi döneminde. Tabi ki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldıktan sonra kendi ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendileri karşıladıkları için son zamanlarda bu rakamlar biraz aşağı düştü. Ama 110 bin talebin karşılanması da çok önemli bir başarı. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı bulunanların sağlıklarını koruma adına bugün bir karar aldık. Büyüklerimizin riskli alanlara, kalabalık ortamlara girmemesi adına toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu saatlerde buralarda aldığımız tedbirler tamamen 65 yaş üstü büyüklerimiz içindir. Aynı zamanda düğünlere katılımda da yakınlarının düğünü dışındaki düğünlere gitmemeleri de yine 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için alınan kararlardır. Çünkü bugün yatan hastalarımıza baktığımız zaman 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların oranının yüzde 35 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbirinin hastalanmaması için çalışıyoruz, tedbir alıyoruz. Vatandaşımızın da bu konuda yapacağı tek bir şey var, çok basit bir şey. Maske, mesafe ve temizlik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından İl Müftüsü Şahin Güven'in dualarıyla aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı. Öte yandan tören sırasında çocukların park isteğini kırmayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onlara park sözü verdi.