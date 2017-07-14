Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de artan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde termometreler zaman zaman 42 dereceyi gösterirken vatandaşlar da serinlemek için kaçacak yer arıyor.

Yılın 12 ayı zirvesindeki karıyla dikkat çeken Erciyes Dağı da serinlemek isteyenlerin akın ettiği yerler arasında. Özellikle zirveye yakın noktalar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.

Görkemiyle kent merkezinin hemen her yerden gözüken 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nın Sütdonduran mevkiinde eriyen kar suları ile derelerin coşması dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar, zirveye yakın yerlerdeki karları, akan suya batırıp, sonra içiyor ve bu doğal yöntemle serinliyor.

KARLAR YIL BOYUNCA ERİMİYOR

Hayvancılık yaptığı için sık sık zirveye yakın yerlere çıktığını ifade eden çiftçi Ömer Dede, “Sıcak yaz günlerinde Erciyes bizim için nimet. Sık sık zirveye yakın yerlere çıkıyoruz. Eriyen kar suları ile birlikte coşan sularda serinliyoruz. Bunun yanında Erciyes Dağımızda yılın 12 ayı erimeyen karlarımız da var. Karları da bıçakla kesip, ardından suya batırıyoruz. Sonrada kardan akan o suyu içiyoruz. Erciyes her haliyle insanı serinletiyor. Herkesi Erciyes’te doğal serinlemeye bekliyoruz” dedi. Diğer yandan Dede, zirveden aldıkları karı evlerine de götürdüklerini ve bu yolla zirveye çıkamayan ev halkını da serinlettiklerini de belirtti.





















