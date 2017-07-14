Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Kayseri'de sıcaktan bunalan halk, çareyi Erciyes'in zirvesindeki karlarla ferahlamakta buldu.

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de artan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde termometreler zaman zaman 42 dereceyi gösterirken vatandaşlar da serinlemek için kaçacak yer arıyor.

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Yılın 12 ayı zirvesindeki karıyla dikkat çeken Erciyes Dağı da serinlemek isteyenlerin akın ettiği yerler arasında. Özellikle zirveye yakın noktalar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.

Görkemiyle kent merkezinin hemen her yerden gözüken 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nın Sütdonduran mevkiinde eriyen kar suları ile derelerin coşması dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar, zirveye yakın yerlerdeki karları, akan suya batırıp, sonra içiyor ve bu doğal yöntemle serinliyor.

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

KARLAR YIL BOYUNCA ERİMİYOR

Hayvancılık yaptığı için sık sık zirveye yakın yerlere çıktığını ifade eden çiftçi Ömer Dede, “Sıcak yaz günlerinde Erciyes bizim için nimet. Sık sık zirveye yakın yerlere çıkıyoruz. Eriyen kar suları ile birlikte coşan sularda serinliyoruz. Bunun yanında Erciyes Dağımızda yılın 12 ayı erimeyen karlarımız da var. Karları da bıçakla kesip, ardından suya batırıyoruz. Sonrada kardan akan o suyu içiyoruz. Erciyes her haliyle insanı serinletiyor. Herkesi Erciyes’te doğal serinlemeye bekliyoruz” dedi. Diğer yandan Dede, zirveden aldıkları karı evlerine de götürdüklerini ve bu yolla zirveye çıkamayan  ev halkını da serinlettiklerini de belirtti.

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler

  • (enson haber)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ErciyesYAZ ORTASINDAKESME KARKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.