Erciyes Üniversitesi 113 sözleşmeli personel alımı son gün 30 Haziran

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları sona erecek. 15 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan ilana göre başvurular 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda 102 hemşire, 8 sağlık teknikeri, 1 eczacı, 1 diyetisyen ve 1 fizyoterapist unvanına sözleşmeli personel alınacak.

102 Hemşire alımı için adayların yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden lisans mezunu olmaları gerekiyor. Hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu bölümlerinden mezun adayların da başvuruları kabul edilecek.

Eczacı, diyetisyen ve fizyoterapist unvanlarına; ilgili bölümlerden lisans mezunu olan adayların başvuruları alınacak. Sağlık teknikeri pozisyonlarına ise anestezi, ansestezi teknikerliği, biyomedikal cihaz teknolojisi, odyoloji, radyoloji ve tıbbi görüntüleme teknikerliği bölümlerinden önlisans mezunu adaylar başvurabilecek.

Genel şartlar ise T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak olarak belirtiliyor. Lisans mezunu adaylarda KPSS P3, önlisans mezunu adaylarda ise KPSS P93 puan türünden puanlar sıralamada esas alınacak. Eczacı pozisyonunda ise KPSS puanları dikkate alınmayacak.

Erciyes Üniversitesi 113 sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Haziran 2017 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte yapılacak. Adayların öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik durum belgesi, 1 adet fotoğraf, iş talep formu ve görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belge ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. (mymemur.com.tr)