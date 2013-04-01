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Erciyes Üniversitesi'nde Gerginlik

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde iki karşıt gurup arasında çıkan gerginlik nedeniyle sınavlar iptal edildi.

Erciyes Üniversitesi'nde Gerginlik
Erciyes Üniversitesi'nde iki karşıt gurup arsında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gurupların birbirlerine yaklaşmaması için polis ekipleri önlem alırken, yaşanan kısa arbedede göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Çıkan gerginlik nedeniyle İletişim Fakültesi'nde yapılacak olan sınavlar da iptal edildi. (İHA)
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Mustafa 5 yıl önce

Bir kayserili olarak utanç duyuyorum.Bırakın kayseride yaşanmasını, muhafazakar ve vatansever olarak bilinen kayserililer nerede? Üniversitemize il dışından okumaya gelen öğrencilere kayseride zulüm ve baskı yaparak sindirmeye çalışan zihniyeti kayseriye yakıştırmıyorum.Selametle

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