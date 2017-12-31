Erciyes yeni yıla yüzde 100 dolulukla girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, yaptığı açıklamada, yıllardır yaptıkları çalışmanın neticelerini görmeye başladıklarını belirtti.

Erciyes’teki otellerin dolu olmasının en çok kendilerini sevindirdiğini anlatan Cıngı, “Bilindiği gibi kış turizmi ülkemizde yılbaşında hareketlenir. Yılbaşından sonra da karlı-çamlı görüntüler insanlarda bir motivasyon oluşturur. Ocak ayı ile kış turizmi çok hareketlenir. Fakat biz bu yıl 30 Kasım’da sezonu açtık. Açtığımız günden bugüne sanki ocak ayıymış gibi bir yoğunluk var.” diye konuştu.







Cıngı, bugüne kadar hem şehir içinden hem şehir dışından hem de yurt dışından çok sayıda kayakseverin Erciyes Kayak Merkezi’ne geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu yıl daha yoğun bir talep var. Tabii ki bu geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tanıtımların da bir neticesi. Erciyes dünya genelinde tanındıkça çok daha fazla insan Erciyes’i merak edip geliyor. İnsanlar burayı inceleyince, tesislerin ve alt yapının son teknolojiyle donatıldığının farkına varınca Erciyes’i tercih ediyorlar. Burada bir bağımlılık oluşuyor diyebiliriz. Bu da Erciyes’teki işletmelere çok ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca buradaki hareketlilik şehir içine de sirayet ediyor.”





Bu sene her zamankinden daha önceden dağ otellerinin yılbaşı rezervasyonlarının dolduğunu aktaran Cıngı, “Otellerimiz 1,5 ay öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştılar. Bütün otellerimiz yılbaşı günü tam kapasiteyle hizmet verecekler. Hepsinde farklı farklı aktiviteler var.” dedi.







Yurt dışından direkt uçuşların etkisi

Yılbaşının ardından sömestr yoğunluğuna girmeye başlayacaklarına işaret eden Cıngı, “Sömestr için hem şehir hem de dağ otellerimizde şimdiden ciddi rezervasyonlar var. Bu yoğunlukta bu yıl ilk defa yurt dışından Kayseri’ye direkt uçuşların başlamasının da etkisi çok büyük. İnşallah, bu seneyi dolu dolu geçireceğiz. Zaten her yıl sömestrde yüzde 100 doluluk yakalanır ama bu yıl aylar öncesinden rezervasyonların yapılmaya başlanması bizi oldukça memnun etti.” ifadelerini kullandı.







Cıngı, Erciyes’teki sosyal alt yapı ve işletmelerin çokluğu ve cazipliği sayesinde, şehir halkı ile özellikle güney illeri Adana, Mersin, Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan çok ciddi talep gördüklerini sözlerine ekledi.

AA