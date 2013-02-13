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Erciyes'i Festival Coşkusu Sardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile dünyanın en gözde kayak merkezlerinden biri olmaya aday Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni, Kar Festivali heyecanı sardı.

Erciyes'i Festival Coşkusu Sardı
Geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 41 ayrı yatırımın açılına evsahipliği yaparak büyük ses getiren Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, şimdi de Erciyes Kar Festivali ile ilgi odağı olacak.
Festivalin startı 15 Şubat Cuma günü verilecek. Erciyes Tekir Kapı Kardan Adam Tesisleri'nde saat 18.30'da festival meşalesinin yakılmasıyla başlayacak olan tören; meşaleli kayak gösterileri, ateşlerle karda yazılar ve havai fişek gösterileri ile renklenecek.
'KIŞ TURİZMİNDE YÜKSELEN DEĞER ERCİYES'
Festivalin ikinci günü olan 16 Şubat Cumartesi ise etkinlikler, saat 10.30'da Erciyes Mirada Otel'de düzenlenecek 'Kış Turizminde Yükselen Değer Erciyes' paneli ile başlayacak. Daha sonra saat 12.30'dan itibaren kardan heykellerin açılışı yapılacak ve sokak sanatçıları dinletisi gerçekleşecek.
Kayak ve kızak yarışları ile heyecanın doruklara çıkacağı festivalde vatandaşlar, kurulan şişme oyuncaklar ve eğlence dünyasında festival coşkusunu doyasıya yaşayacak. Ayrıca vatandaşlara ücretsiz, sucuk ekmek ikramı da yapılacak.
MUSTAFA CECELİ ERCİYES'İ ISITACAK
17 Şubat Pazar günü ise etkinlikler, Erciyes Tekir Kapı'da saat 11.00'de mehter takımı gösterileriyle başlayacak. Yerel sanatçıların konserleri ile devam edecek festivalde daha sonra tören konuşmaları yapılacak.
Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatacak. Yine vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek ikramı da yapılacak.
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