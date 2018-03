Erciyes'te Festival Coşkusu

Kayseri protokolünün yanısıra büyükelçiler, yabancı diplomatlar, yurt içinden ve yurt dışından davetli basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen açılış töreninde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te yıllardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladıklarına vurgu yaparak, "Yıllardır emek verdiğimiz ve kayak merkezi haline getirdiğimiz Erciyes'te böylesine güzel bir etkinlik yapmak bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. İnşallah nice on yıllarda, yüz yıllarda geleneksel olarak devam eder ve tarihe bir iz olarak düşer. Geçen hafta burada hepimizin malumu olduğu üzere Başbakanımızın ve geniş halk kitlesinin katılımıyla 32 tesisin açılışını yaptık. Ondan önce de 16 yerde açılış yapmıştık. Yaklaşık 20 kilometre bir yay üzerinde 26 milyon metrekare alan üzerinde gerek altyapı gerekse de mekanik tesisler, karlama üniteleri ve sosyal tesislerle ilgili 50'den fazla tesisi yaparak hizmete sunmuştuk. İnşallah bu yaz da oteller başlayacak ve bir kaç yıl içinde oteller de bittiğinde dünyaya şunu ilan edeceğiz, 'Türkiye'nin tek, dünyanın da en güzel kayak merkezlerinden birisini yaptık. Kayakseverler Kayseri'ye gelsinler, Erciyes'te kaysınlar, Kapadokya'yı görsünler ve bu keyfi hayatlarında en az bir kere yaşasınlar' diyeceğiz" dedi.

Açılış törenine katılan davetliler de yıllardır Erciyes'e uzaktan baktıklarını ancak şimdilerde dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisinde olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Erciyes'te dünya çapında tesisler yapıldı ve gün geçtikçe de adı yayılmaya başladı. Bu festival de bu bakımdan çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes'te bulunmak gerçekten gurur ve keyif verici" dediler.

İkinci Gün Heyecanı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erciyes Kar Festivali'nde ikinci gün heyecanı yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı ikinci gün programında vatandaşlara sucuk ekmek ikramı yapılırken, kayak yarışları, şişme oyuncaklar ve eğlence dünyası günün ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde katılımcılara sucuk ekmek ikramında bulunan Başkan Özhaseki, ayrıca Hamza Çakır tarafından hazırlanan "Erciyes'te Düşenler" konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Başkan Özhaseki daha sonra da festival alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi kapsamında eğitim gören öğrencilerle bir araya da gelen Başkan Özhaseki, öğrencilerle yakından ilgilendi ve bir süre sohbet etti.

Her yaştan ve her kesimden festivale katılan vatandaşların oldukça keyifli vakit geçirdiği gözlenirken çocuklar için hazırlanan şişme oyun grupları ve eğlence dünyası da en çok ilgi çeken bölümler arasında yer aldı. Sokak Sanatçılarının kardan heykeller arasında gerçekleştirdikleri mini konserler de ilgiyle dinlendi.

Günün sonunda festivalle ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'e yaptıkları yatırımların karşılığını almaya başladıklarını ifade ederek, "Erciyes'e yıllardır emek veriyoruz ve bu zamana kadar önemli alt ve üst yapı yatırımlarını yerine getirdik. Şimdi artık sıra bunların nimetlerinden yararlanmaya geldi. Gün geçtikçe Erciyes'in adı daha çok yaygınlaşıyor. Bir taraftan oteller ve bazı mekanik tesisler gibi kalan yatırımları tamamlamaya gayret ederken bir yandan da tanıtım amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bu festival de bunlardan birisi. Festivale ulusal medyadan ve yabancı basından da çok sayıda gazeteci katılıyor. Bunun dışında büyükelçiler var, diplomatlar var. Tanıtım açısından bunların önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş katılımlı, çok daha görkemli olarak yapacağımız bu tür etkinliklerle Erciyes'i tüm dünyanın tanıdığı bir turizm merkezi haline getireceğiz" dedi.