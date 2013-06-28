Erciyes'te ruhun zirvesine

Haber: Bünyamin Gültekin

İmam-Hatip Okullarındaki gelişmelere ve sorunlara ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla 28-30 Haziran arasında Erciyes’te İmam Hatip Zirvesi düzenlenecek. Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER)’in organize ettiği, ÖNDER’in Koordinasyonunu sağladığı ve İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in destekleri ile gerçekleştirilecek. Zirvenin 2 gün çalıştay ve bir gün şenlik şeklinde yapılması planlandığını söyleyen KİMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç; 52 ülkeden öğrencinin katılım sağlayacağını ve bu ülkeleri temsilen çadırların açılacağını söyledi. Zirvede Doğu Türkistan ve Kayseri ilçelerinde bulunan imam hatipleri temsilen de çadırların kurulacak.

30’a yakın milletvekilinin katılması bekleniyor

Aralarında bakanlarında bulunduğu 30’a yakın milletvekilinin organizasyona katılım sağlaması bekleniyor. Yüzgeç, 30 Haziran Pazar günü Erciyes Dağı eteklerinde Tekir Yaylası’nda gerçekleşecek olan şenliğe tüm halkı davet etti.

Özel bir konser verilecek

Halka açık olarak gerçekleşecek olan zirveye katılanları çeşitli sürprizlerde bekliyor. Organizasyona katılmak isteyenler için pazar günü Seyyit Burhaneddin Mezarlığı önünden ücretsiz otobüsler saat 10.00’dan itibaren aralıklarla kaldırılacak ve yemek ikramında bulunulacak. Çocukların hoşça vakit geçirebileceği oyun alanlarının ve çizgi film karakterlerinin yer alacağı programda teleferikten de istifade edilebilecek. Tüm İmam Hatip mezunlarını kaynaştıracak bu organizasyonda Pazar günü saat 14.00’da verilecek bir konserle hoşça vakit geçirilmeleri sağlanacak. Konserde Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Hakan Bayraktar ve Nurullah Muş sahne alacak.

Organizasyonu KİMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Yurtlu, Medya Sorumlusu Levent Adıgüzel ve yönetim kurulu üyesi Okan Oral yürütecek.





