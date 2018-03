Erciyes'te Sıcak Su Çıkabilir

Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes'ten otel yeri satın almış olan Türkiye'nin önde gelen otel ve turizm yatırımcıları ile meclis üyeleri ve ilgili belediye yetkilileri katıldı.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında yapılacak otel yerlerinin imar ve planlama açısından konumunu anlatan teknik bilgilerin sunumundan sonra söz alan otel ve turizm yatırımcıları konuya ilişkin görüşlerini ve sorularını aktardı.

Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Serdar Altuntuğ ve Büyükşehir Belediyesi Teknik Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy'un turizmcilerden gelen soruları yanıtladığı toplantıda imar yönetmeliğine uygunluk, otel konseptleri ve otellerin mimari yapıları gibi konular üzerinde duruldu.

"TURİZMCİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Erciyes'te önemli altyapı hizmetlerini yerine getirdiğini ve turizmciler için çok büyük imkanlar sunduğunu belirten otel yatırımcıları, Erciyes'in Türkiye'nin Davos'u olabilecek bir konuma sahip olduğunu kaydederek yaz ve kış aktivitelerinin bir bütün olarak planlanması ve otellerin iç mimarisinden çalışan personele kadar tam teşekküllü olarak düzenlenmesi halinde bunun gerçeğe dönüştürülebileceğini ifade ettiler.

"BİZ BU PROJEYE İNANDIK, HER TÜRLÜ KÜLFETE RAZIYIZ"

Konuşmaların ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te işlerin doğru ve hızlı geliştiğini söyleyerek, "İspanya Andora Bölgesi'nden bir işletmeci, 50 yıldır kendi ülkesinde bu işi yaptığını belirtti ve buradaki projenin her yönüyle mükemmel olduğunu söyledi. Birkaç değişik önemli turizmciden de buna benzer olumlu tepkiler aldık. Bunlar bizim için ayrı bir moral oldu. Planlama ve altyapı hizmetlerini eksiksiz olarak tamamlamaya gayret ediyoruz. Oteller bitmeden önce bu işlerin hepsini tamamlamak istiyoruz. Belediye olarak biz işin nimet değil külfet tarafına talibiz. Burada amacımız üzüm yemek, bağcıya her imkanı sağlamak. Erzurum'da Sağlık Bakanı ile yaptığımız bir gezide otelcilerden çeşitli sıkıntılar duyduk. Karla kaplı 3 km.lik yolu bile açtıramadıklarını ifade ettiler. Burada biz işin her türlü külfetine, ortaya çıkabilecek problemlere hazırız. Biz zaten bu iş için varız. Otelcilerin işlerini kolaylaştıracak her türlü ortak çalışmaya da varız. Ufak tefek değişiklikler, küçük problemler karşılıklı görüşmelerle ortadan kaldırılabilir. Gerek belediye meclisini gerekse de Turizm Bakanlığı'nı ilgilendiren konularda işlerin takibini yaparız. Bu ilk toplantıda amacımız doğru başlayıp işi doğru şekilde götürmek" dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Özhaseki, her türlü alt ve üstyapıyı komple olarak bitirmek amacında olduklarını ifade ederek, "Doğalgaz döşeme çalışmaları sürüyor. Yolun şehir merkezinden Hacılar-Hisarcık yol ayrımına kadar olan kısmını biz tamamlamak üzereyiz. Buradan Develi'ye kadar olan bölüm için de Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışma yapacak. Yürüyen bant yapımı için de çalışmalarımız sürüyor. Havaalanı'nın arkasında askeriyenin koruma bandı olarak ayırdığı yerin de havaalanına dahil olması sözkonusu. Buradaki Askeri Yetkililer de konuya olumlu yaklaştı ve üst makamlara bu konuda olumlu rapor verdi. Yetersiz olarak görülen terminal binası da yenilenecek. Oteller bölgesindeki teleferiklerin inşaatı devam ediyor. Pist düzenleme çalışmaları da 2 aydan hizmete açılır. Jeotermal enerji için de bir firma çalışma yapıyor. Burada sıcak su çıkarsa oteller bölgesine vereceğiz. Bu da proje için ekstra bir katkı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Özhaseki ve beraberindekiler devam eden çalışmaları yerinden görmek amacıyla kısa bir Erciyes turu yaptı. Bitmek üzere olan yol çalışmalarını inceleyen ve ardından da Hacılar Kapı'da gondola binen heyet ayrıca oteller bölgesindeki teleferik yapım çalışmalarını da yakından görme imkanı buldu.