Erciyes’ten bal damlıyor

Erciyes Dağı’nın eteklerinde yoğun bir emek harcanan bal kovanlarında hasat başladı.
Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı İlhan Bozdağ yapmış olduğu açıklamada “Bu yıl Kayserinin bütün ilçelerindeki zengin florayla birlikte mevsimsel şartlarında uygun geçmesi dolayısı ile 2017 yılı önceki yıllara nazaran bal hasadı ve arı ürünleri veriminin oldukça yüksek olduğu görülmüştür.
Yapmış olduğumuz izlenimler sonucu bu durum bütün arıcılarımızı mutlu etmektedir.
Önceki yıllarda yaşanılan hastalık ve iklim şartlarındaki olumsuzluklar bu yıl yaşanmadı, tüm üreticilerin edindikleri verimin bol kazançlara dönüşmesini diliyorum.
Üreticilerimiz arasında sadece hobi için değil de bu işi meslek edinmiş genç arıcılarımız var. Çabalarını takdir ediyor ve kendilerini yetkilerim doğrultusunda destekliyorum.” dedi.
Haber: Muhammed Furkan ŞAHİN