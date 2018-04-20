ERCİYES’TEN “KAYSERİ” DOĞUYOR

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM'ye sunulan tasarıdan aktardığına göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe isimlerinde 5 yeni üniversite kurulacak.

Bunların yanı sıra İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, İnönü, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha ihdas edilecek.



Kayseri Üniversitesi

Tasarıyla birlikte kurulacak Kayseri’nin 4’üncü üniversitesi, Kayseri Üniversitesi’nde; Seyrani Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Fakültesi, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tomarza Meslek Yüksek Okulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yer alacak.



Üniversite isimleri değişiyor

Tasarıyla Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi", Dumlupınar Üniversitesi'nin adı "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi", Okan Üniversitesi'nin adı "İstanbul Okan Üniversitesi", Namık Kemal Üniversitesi'nin adı "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.



15 yeni üniversite kuruluyor

Tasarıyla Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Tuna Üniversitesi ve Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi ve 13 yeni üniversite kuruluyor.



6 üniversite bölünüyor

İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin bazı bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Daha önce Sakarya Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların da yer aldığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mersin Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Tarsus Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Trabzon Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bazı üniversite ve yüksekokulların yer aldığı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi açılacak. Samsun'da Samsun Üniversitesi, Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yeni kurulacak üniversiteler arasında yer alacak.



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