Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası erken seçim kararı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim konusunu görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



BAHÇELİ BAŞKANLIK DİVANINI TOPLADI

Görüşmenin ardından Devlet Bahçeli MHP başkanlık divanını topladı.



ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da açıklama yapacak. (ENSON HABER.COM)