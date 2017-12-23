Erdoğan: Bir olduk Kudüs olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hakkari il kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

"BİR OLDUK, KUDÜS OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili vatandaşlara hitabında BM'deki Kudüs oylamasıyla ilgili "İşte bir olduk, Kudüs olduk; bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletlerde 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÜZEN OLAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yüksekova'da havalimanı açılışına geldim. Fakat tehditlerle kimseyi göndermediler. Oradan hastane açılışına geldim. Tabi gene üzgündüm. Ben Hakkari halkını sevdiğim için bu lüks hastaneleri buraya yaptık. Acaba bunlar ne için bizim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar diye üzüldüm. O günden bir hatıram var… Bir hamile kardeşim yanıma geldi dedi ki: 'Evimizi bastılar ve bana tekme tokat giriştiler' dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir hamile kadına bunu yapabiliyorlar!" dedi.