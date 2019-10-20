Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de yaptığı önemli yatırımlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

20 Ekim 2019 Pazar 12:41